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EasyPay вимкнув одну із функцій через зловживання із «Зимовою єПідтримкою»

11.12.2024 16:20
Ольга Деркач
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Сервіс EasyPay вимкнув функцію повернення грошей для абонентів Vodafone та Life

EasyPay вимкнув одну із функцій через зловживання із «Зимовою єПідтримкою»

EasyPay вимкнув одну із функцій через зловживання із «Зимовою єПідтримкою» Фото: freepik.com

Про це повідомив CEO EasyPay Олексій Авраменко.

Він зазначив, що це повʼязано зі спробами перевести в готівку таким чином виплати за програмою «Зимова єПідтримка».

«На жаль, ми були змушені вимкнути функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги», — написав Авраменко.

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Схема функціонувала наступним чином: отримавши тисячу гривень, кошти використовували для поповнення мобільного рахунку. Згодом через сервіс EasyPay ці гроші переводилися з мобільного балансу на картку.

Він також попросив Міністерство цифрової трансформації України, Кабінет Міністрів України, Vodafone Ukraine та lifecell звернути увагу на таку схему.

Нагадаємо, що українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Раніще ми писали, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки». Завдяки розгалуженій мережі Укрпошти, що охоплює всі населені пункти України, понад два мільйони пенсіонерів та людей з інвалідністю I і II групи отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень разом із пенсіями та соціальними виплатами. Перелік отримувачів формує Міністерство соціальної політики, і ті, хто до нього включений, не зможуть подати заявку через Дію.

Крім того, інтернет від Vodafone можна оплатити за допомогою національного кешбеку. Оплату послуг можна здійснити через особисті кабінети або платіжні термінали, використовуючи карту «Національний кешбек» як звичайну банківську картку.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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