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UPD. Мінфін планує знову підвищити податки для ФОПів

17.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Плани реформування спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються актуальними. Уряд планує переглянути умови для фізичних осіб — підприємців (ФОП) і підвищити податки

Мінфін планує знову підвищити податки для ФОПів

Мінфін планує знову підвищити податки для ФОПів Фото: freepik.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства фінансів України щодо виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.

Реформу заплановано через рік після виконання заходів, передбачених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії, який стосується безпеки використання даних платників податків та доступу до інформації про їхні фінансові операції. Станом на 2024 рік цей пункт ще не виконаний.

Згідно зі стратегією, реформа передбачає суттєві зміни в чинній моделі спрощеного оподаткування:

  • протягом трьох років ставки єдиного податку для юросіб третьої групи зростатимуть до 18%, після чого їм заборонять спрощену систему;
  • ФОПи другої та третьої груп об’єднають в одну, встановивши диференційовані ставки: від 3% для торгівлі, до 17% для окремих послуг;
  • перелік діяльності першої групи ССО скоротять, виключивши високомаржинальні бізнеси;
  • фіксований податок скасують, залишивши оподаткування фактичного доходу;
  • для об’єднаної другої групи стане обов’язковим використання РРО;
  • ПДВ-реєстрація пошириться на всіх платників ССО;
  • для ФОПів-фермерів (четверта група) розширять базу оподаткування;
  • ставки для аграрних юросіб поступово підвищать до 18%;
  • скасують можливість ведення діяльності без обліку та документального підтвердження походження товарів.

UPD. У Мінфіні наголосили, що «цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України».

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Станом на 1 січня 2025 року кількість ФОПів на спрощеній системі оподаткування зросла до 1,63 млн, що на 52,5 тис. більше, ніж рік тому.

За групами:

  • перша — 194,9 тис. осіб (-7,4 %), частка — 12 %;
  • друга — 630,6 тис. (+4,8 %), частка — 38,8 %;
  • третя — 800,2 тис. (+4,9 %), частка — 49,2 %;
  • четверта — 0,7 тис.

Доходи від спрощеної системи перевищили 55,1 млрд грн, зростання за рік — 17,1 млрд грн.

Проте Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів, висловив думку, що ніхто не підтримає такі плани.

«Не знаю, хто там в Уряді вирішив що хоче піднімати податки на ФОПів до 18%, думаю це несерйозно. Але скажу, що нуль на це шансів! Наш податковий Комітет це ніколи не пропустить», — написав Железняк у своєму Telegram.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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