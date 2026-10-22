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В Україні зміниться декларація з транспортного податку

22.10.2026 15:00
Микола Деркач

З 1 січня 2027 року в Україні запровадять нову форму декларації з транспортного податку. Вона дозволить підприємствам окремо зазначати податкові пільги, встановлені місцевою владою, та суми, які завдяки цим пільгам не надходять до бюджету. Зміни стосуються порядку звітування, а не запровадження нового податку

В Україні зміниться декларація з транспортного податку

Фото: chatgpt.com

Що зміниться у декларації

Головна новація — окремі графи для відображення пільг із транспортного податку та їхніх сум. Підприємства, які користуються такими пільгами, повинні вести їх облік і зазначати відповідну інформацію у звітності.

Податковий кодекс не передбачає загальних пільг із транспортного податку. Водночас органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення про їх надання. Така можливість передбачена урядовою постановою № 1191 від 18 жовтня 2024 року.

Отже, поява нових граф не означає автоматичного звільнення автовласників від сплати податку.

Розрахункову частину декларації також поділили на два розділи:

  • Розділ I «Розрахунок податкового зобов’язання» — міститиме обчислення податку з урахуванням пільг.
  • Розділ II «Уточнення податкового зобов’язання» — використовуватиметься для коригування раніше визначених сум.

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Кого стосуватимуться нові правила

Декларацію з транспортного податку подають юридичні особи, які володіють автомобілями, що підлягають оподаткуванню. Вони самостійно розраховують суму платежу та звітують за місцем реєстрації транспортного засобу.

Фізичним особам податок нараховує ДПС, після чого надсилає податкове повідомлення-рішення.

У 2026 році транспортний податок становить 25 тис. грн на рік за автомобіль. Він поширюється на легкові авто віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких перевищує 3,24 млн грн.

Вартісний поріг для 2027 року залежатиме від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Коли запрацює оновлена форма

Нову форму затверджено наказом Міністерства фінансів № 313 від 12 червня 2026 року. Застосовуватиметься вона з 1 січня 2027 року.

Ознайомитися з документом можна на офіційному сайті ДПС.

За дев’ять місяців 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

На думку редакції PSM, оновлення декларації зробить облік податкових пільг прозорішим. Підприємствам, які планують скористатися звільненням від сплати, варто заздалегідь перевірити наявність відповідного рішення місцевої ради.

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Джерело: Державна податкова служба України.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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