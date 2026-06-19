Скільки транспортного податку сплатити власники елітних авто у 2026

За перші п’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів спрямували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку. Це на 47,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за січень–травень податок сплатили 8 978 автовласників

Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, такий приріст означає додаткові ресурси для фінансування локальних потреб та інфраструктури. Найбільші суми надійшли від власників дорогих авто у Києві — 40,6 млн грн, Дніпропетровській області — 14,3 млн грн, Київській області — 10,8 млн грн та Львівській області — 10,7 млн грн.

Транспортний податок продовжує демонструвати стабільну позитивну динаміку: за підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн цього податку, а його база традиційно прив’язана до вартості автомобілів преміального сегменту — одного з найбільш стабільно оподатковуваних активів у країні.

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Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. До цієї категорії потрапляють автівки, вік яких не перевищує 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг — у 2026 році це понад 3,2 млн грн.

Важливий нюанс: транспортний податок зобов’язаний сплачувати виключно юридичний власник авто — той, на кого воно зареєстроване, а не той, хто фактично користується машиною (орендарі чи користувачі за довіреністю). Ставка податку залишається фіксованою — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який підпадає під критерії оподаткування.

На думку редакції, стабільне зростання надходжень від транспортного податку — додаткове свідчення того, що преміальний сегмент автомобільного ринку в Україні продовжує розширюватися навіть в умовах війни. Водночас сам механізм оподаткування «розкішних» активів залишається важливим інструментом наповнення саме місцевих, а не державного бюджетів — тож приріст надходжень безпосередньо конвертується в ресурс для громад на ремонт дорід, комунальну інфраструктуру та інші локальні потреби.

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Джерело: ДПС України.