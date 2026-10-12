NASA перетворило утилізацію космічного сміття на науковий експеримент

NASA використало відправлення відходів із Міжнародної космічної станції для експерименту: разом зі сміттям вантажний корабель забрав капсули для перевірки нових теплозахисних технологій

Про експеримент KREPE-3 агентство повідомило 9 жовтня.

На борту Cygnus розмістили 12 невеликих капсул із датчиками температури, тиску, руху та інших параметрів. Під час руйнування вантажного корабля в атмосфері вони мають відокремитися та передавати дослідникам дані через супутниковий зв’язок.

«Ми фактично користуємося транспортом, який уже повертається на Землю», — пояснив інженер із матеріалознавства NASA Кіт Петерсон.

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Серед експериментальних рішень — теплозахист, виготовлений за допомогою 3D-друку, та матеріали MERINO. Останні складаються із шарів вуглецевих і фенольних волокон, з’єднаних за принципом повсті. За даними NASA, їх можна виробляти швидше та дешевше за традиційні захисні матеріали.

Окрема капсула випробовуватиме розкладний теплозахисний екран, схожий на парасольку. Збільшення площі допомагає сповільнювати спуск, а можливість складання потенційно спрощує розміщення великих систем усередині ракети.

Ще один зразок має форму захисної оболонки майбутньої місії Dragonfly до супутника Сатурна Титана. Його завдання — перевірити стійкість конструкції під час польоту.

Отримані вимірювання допоможуть зіставити комп’ютерні моделі з реальними умовами входження в атмосферу.

Редакція PSM звертає увагу, що цей експеримент показує спосіб здешевити перевірку космічних розробок завдяки використанню вже запланованого польоту. Такий підхід може бути цікавим і для українських інженерних команд, які шукають доступні можливості випробування своїх технологій.

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