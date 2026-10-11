Чорні діри можуть бути колискою нових планет і зірок — дослідження

Газ і пил навколо надмасивних чорних дір можуть ставати матеріалом для нових планет. За розрахунками науковців, деякі з цих об’єктів здатні набрати достатньо маси, щоб перетворитися на зорі

Про це повідомляє WION. Наукове підґрунтя цієї гіпотези викладене в дослідженні команди Бхупендри Мішри, прийнятому до The Astrophysical Journal.

Автори розглянули активні галактичні ядра — області, де надмасивна чорна діра поглинає навколишню речовину. У зовнішніх частинах газопилових дисків температура може бути подібною до умов біля молодих зір, де зазвичай формуються планети.

За таких умов частинки пилу можуть злипатися, накопичуватися у щільних структурах і стискатися під дією власної гравітації. Модель показала, що цей процес потенційно здатний породжувати десятки мільйонів тіл із масами від земної до більшої за масу Юпітера.

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Надалі ці об’єкти можуть захоплювати газ і тверді частинки. Залежно від умов, розрахунковий час подвоєння їхньої маси становить від тисячі до десяти мільйонів років. Інтенсивне накопичення речовини теоретично дозволяє окремим тілам досягти зоряних мас.

Йдеться про формування об’єктів із речовини навколо чорної діри, за межами горизонту подій. Дослідники описують можливий механізм, а не повідомляють про безпосереднє виявлення таких планет.

Редакція PSM звертає увагу, що читачам в Україні варто розрізняти результати моделювання та підтверджене відкриття. Робота розширює уявлення про можливі місця народження планет, однак існування таких світів ще потребує спостережних доказів.

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