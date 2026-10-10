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Астрономи знайшли кандидата на Дев’яту планету Сонячної системи

10.10.2026 14:30
Микола Деркач

В архівних інфрачервоних спостереженнях дослідники виявили об’єкт, який може виявитися невідомою планетою далеко за Нептуном. Однак для підтвердження його природи потрібні додаткові спостереження

Астрономи знайшли кандидата на Дев’яту планету Сонячної системи

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у дослідженні команди Террі Лонг Фана, опублікованому в Publications of the Astronomical Society of Australia.

Науковці зіставили дані двох інфрачервоних оглядів неба — IRAS та AKARI. Між спостереженнями минуло 23 роки: цього достатньо, щоб помітити повільне переміщення дуже віддаленого об’єкта.

Після відбору команда отримала 13 пар джерел. Перевірка зображень залишила одного перспективного кандидата: джерело, зафіксоване IRAS, було відсутнє на тому самому місці у даних AKARI, і навпаки.

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Пошук охоплював можливі об’єкти на відстані 500-700 астрономічних одиниць від Сонця з масою 7-17 мас Землі. Це параметри відбору, а не вже встановлені характеристики знайденої планети.

Гіпотеза Дев’ятої планети покликана пояснити незвичайне групування орбіт деяких далеких тіл поясу Койпера. Їхній рух може бути пов’язаний із гравітацією масивного невідомого об’єкта.

Автори наголошують: наявних даних недостатньо, щоб визначити повну орбіту кандидата. Наступні спостереження мають перевірити, чи відповідає його рух планетній орбіті.

Редакція PSM звертає увагу, що перспективний кандидат ще не означає відкриття Дев’ятої планети. Значення роботи полягає у визначенні конкретної цілі для перевірки, а остаточні висновки залежатимуть від повторних спостережень.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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