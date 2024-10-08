Європа створює власний Місяць: що відомо про проєкт LUNA

Чи можуть вчені відтворити Місяць на Землі? Відповідь на це питання шукають Європейське космічне агентство (ЄКА) та Німецький аерокосмічний центр, які перевіряють можливість відтворення Місяця на своїй установці LUNA Analog Facility

На цьому обʼєкті 900 тонн подрібненої вулканічної породи. LUNA знаходиться в Європейському центрі астронавтики поблизу Кельна.

Вчені планують імітувати низькогравітаційне середовище Місяця за допомогою рухомих візків, що кріпляться до стелі і повторюють рухи марсохода або підвішеного астронавта.

Астронавт ЄКА Олександр Герст сказав, що проєкт буде пропонувати «більшість аспектів, з якими ми зіткнемося на Місяці».

«Це поверхня, це місячний пил, каміння, освітлення. Ми будемо працювати в скафандрах, які обмежують наші рухи, обмежують наш огляд», — сказав він.

Що таке Місія ЄКА на Місяць

Установка відома під назвою LUNA (Lunar Analog) забезпечує імітацію реголіту в залі, який розкинувся на площі 700 квадратних метрів.

Тут астронавти з ЄКА, NASA та інших космічних агентств можуть практикувати життя в умовах, подібних до місячних, у цьому приміщенні.

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«У нас є близько 900 тонн матеріалу, що імітує реголіт, щоб імітувати запилене середовище і рухливість на поверхні», — сказав Юрген Шлуц, інженер LUNA і керівник місячної стратегії Європейського космічного агентства.

Вчені створили 700 квадратних метрів штучного реголіту, використовуючи вулканічні ґрунти регіону Айфель у Німеччині, італійську гору Етна та каміння з Норвегії.

Астронавти Маттіас Маурер і Томас Песке також розповіли, що об’єкт відтворює сонячне сяйво, яке заважатиме зору астронавтів, коли вони летітимуть на Місяць.

Вони також показали, як досліджуватимуть кратер на Місяці та збиратимуть зразки. В установці до скафандрів астронавтів будуть прикріплені кабелі, які відтягуватимуть їх назад, коли вони ходитимуть, і підвішуватимуть, коли вони стрибатимуть. Проєкт знаходиться на стадії прототипу.

ЄКА отримало три місця в очолюваній NASA програмі «Артеміда», запуск якої відбудеться у 2030 році. Наразі вона залежить від NASA та інших організацій у відправленні своїх астронавтів у космос.

Нагадаємо, що учені хочуть створити «банк життя» на Місяці. Вчені планують врятувати зникаючих тварин та інші види, відправивши їх на Місяць.

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За матеріалами: WioNews.