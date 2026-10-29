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Батарея без анода пройшла 200 циклів і зберегла 90% ємності

29.10.2026 11:20
Микола Деркач

Безанодна літій-металева батарея зберегла 90% ємності після 200 циклів, а її окремий прототип показав питому енергію 467 Вт·год/кг

Батарея без анода пройшла 200 циклів і зберегла 90% ємності

Фото: chatgpt.com

Дослідники з Гонконзького університету науки і технологій випробували батарею, в якій спочатку немає окремого літієвого анода. Під час заряджання метал осідає на мідному струмоприймачі. Така конструкція може зменшити масу елемента, але має слабке місце: літій часто розподіляється нерівномірно, через що контакт з електролітом погіршується, а ємність падає.

Що показали випробування

У повному елементі coin cell із катодом LiFePO₄ залишилося 90% початкової ємності після 200 циклів за струму 0,1 C. Це лабораторний тест із помірним навантаженням, а не доказ готовності батареї для смартфонів чи електромобілів. Інший, пакетний прототип місткістю 2 А·год досяг питомої енергії 467 Вт·год/кг — показника енергії на одиницю маси комірки.

Щоб стабілізувати роботу, команда додала до електроліту сполуку зі сріблом. Вона допомагає літію осідати рівномірніше та сприяє утворенню захисного полімерного шару на межі електродів. За даними дослідників, цей шар стримує побічні реакції, які поступово виводять активний матеріал з роботи.

Безанодна архітектура потенційно дає змогу створювати легші й компактніші акумулятори. Однак під час експлуатації на результат також впливають температура, швидкість заряджання, товщина електродів і кількість електроліту. Тому тестові умови не відтворюють усіх навантажень, з якими стикається батарея в реальному пристрої.

До комерційного продукту ще далеко

Випробування провели на невеликих прототипах. Перед масштабуванням потрібно з’ясувати, як комірки працюють за швидшого заряджання, різних температур і значно більшої кількості циклів. Виробникам також треба буде забезпечити однаковий захисний шар у великих елементах і втримати прийнятну собівартість.

Отже, 467 Вт·год/кг — результат дослідницького прототипу, а не характеристика доступної на ринку батареї. Якщо наступні випробування підтвердять стабільність технології у більших комірках, її зможуть розглядати для портативної електроніки та інших пристроїв, де важливі мала вага й тривала автономність.

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Джерело: Nature Communications.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
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