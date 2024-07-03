В ЄС почали запуск P2P-платежів через новий гаманець Wero

Наразі нова електронна платіжна система Wero, що була анонсована ще минулого року, працює тільки в одній європейській країні та має обмежений функціонал, однак вже в найближчі місяці мережу будуть розширювати

Мобільний гаманець Wero став доступний на території Німеччини з 2 липня. Він забезпечує переказ миттєвих платежів між фізичними особами (P2P), йдеться у пресрелізі Європейської платіжної ініціативи (EPI) на сайті гаманця.

Наразі системою можуть скористатись лише клієнти німецьких банків Sparkassen, Volksbanken та Raiffeisenbanken, але до кінця року послуга пошириться на Postbank та інші філії від Deutsche Bank.

Читайте також: Платіжні системи в Україні — огляд

Поки що головна функція Wero — миттєві P2P-перекази за допомогою номера телефону, QR-коду або електронної пошти. Платежі виконуються за 10 секунд безпосередньо між банківськими рахунками без посередників.

«Перекази за межі кордонів Німеччини також будуть доступні, оскільки транскордонні платежі також будуть інтегровані», — говориться в релізі.

Поступово нове платіжне рішення буде ширитися й іншими країнами Євросоюзу. Зокрема сервіс запуститься для клієнтів банку KBC у Бельгії наприкінці липня. У Франції влітку відбудеться бета-тестування, а повноцінний запуск заплановано на вересень жовтень. Наступним кроком будуть Нідерланди та Люксембург.

Вас може зацікавити: Дія долучилась до створення європейського цифрового гаманця: які функції там будуть

Зазначається, що впродовж пів року Wero стане доступним для всіх 16 банків-членів EPI для створення єдиної цифрової платіжної системи в ЄС. Загалом EPI було створено для конкуренції з Mastercard і Visa в Європі, пропонуючи картку для споживачів і торговців, цифровий гаманець і P2P-платежі.

При цьому Wero вже має чіткий план розширення. У 2025 році в гаманці з’являться функції оплати для малого бізнесу, онлайн-платежі та оплата рахунків через QR-код. У 2026 році планується додати можливість оплати в магазинах та інші функції, як-от розстрочка та програми лояльності.

Нагадаємо, в березні Європейський парламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території ЄС. Згідно з новими правилами, процес переказів з картки на картку в євро повинен займати не довше 10 секунд в будь-який час доби.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Visa запустила корисну послугу для мандрівників

NovaPay спростив оплату за IBAN

Суд США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard та бізнесом