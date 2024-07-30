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Кабмін схвалив створення застосунку «Армія+»: які функції там будуть

30.07.2024 19:50
Дарія Шуть
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У кожного військового буде особистий кабінет в Армія+, де він зможе користуватись низкою корисних послуг

Армія+

Фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko

Український уряд схвалив положення про новий застосунок «Армія+» для військових та призовників. Його створення та введення в експлуатацію повинно забезпечити Міністерство оборони.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, головними завданнями застосунку будуть:

  • надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
  • можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
  • отримання інформації з інших державних електронних ресурсів;
  • формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
  • розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
  • трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

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З часом перелік функцій в Армія+ може бути розширений. В кожного користувача буде власний кабінет, де він зможе користуватись різними послугами.

Водночас наразі невідомо, коли саме може бути запущений новий застосунок.

Нагадаємо, ще у лютому цього року стало відомо, що команда IT-фахівців Міноборони працює над створенням мобільного застосунку Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Пізніше з’ясувалось, що першою функцією буде військове ID – електронне посвідчення для військовослужбовців. Навколо нього будуть формуватись всі інші сервіси.

Також з самого початку в застосунку з’являться:

  • електронний рапорт, який дозволятиме подати документ у декілька кліків та відстежувати зворотний зв’язок;
  • база знань, за допомогою якої можна буде отримувати корисну інформацію;
  • форма зворотного зв’язку, де буде можливо надсилати типові та індивідуальні запити.

Крім цього, на початку літа Міністерство оборони України запустило чат-бот під назвою Армія+ для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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