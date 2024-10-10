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Мінагрополітики запустило новий сервіс

10.10.2024 17:30
Ольга Деркач
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Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає новий сервіс — єТваринництво

Мінагрополітики запустило новий сервіс

Мінагрополітики запустило новий сервіс Фото: freepik.com

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у своєму Telegram.

«Мова йде про електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві. Він в рази спростить ці процедури для фермерів, — пише Коваль. — Відсьогодні, аби присвоїти відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг».

Схожа процедура є і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

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«єТваринництво — це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України», — наголошує Коваль.

За його словами, Мінагрополітики продовжує цифровізувати послуги, аби фермерам та аграріям було простіше, швидше та зручніше працювати та розвивати свій бізнес.

Нагадаємо, що Укрпошта та Прозорро.Продажі запустять сервіс для бізнесу. Новий фінансовий інструмент дозволить учасникам державних закупівель швидко отримувати фінансування. Укрпошта та Прозорро.Продажі підписали меморандум про співпрацю щодо запуску спільного сервісу факторингу для підприємців. Сервіс факторингу стане ще одним джерелом оборотних коштів для малого та середнього бізнесу, який часто постає перед труднощами у залученні фінансування.

Раніше ми писали, що Robinhood запускає сервіс криптовалютних переказів у Європі. Нові функції роблять самостійне зберігання та DeFi доступнішими для європейської клієнтської бази Robinhood.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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