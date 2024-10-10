Мінагрополітики запустило новий сервіс

Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає новий сервіс — єТваринництво

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у своєму Telegram.

«Мова йде про електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві. Він в рази спростить ці процедури для фермерів, — пише Коваль. — Відсьогодні, аби присвоїти відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг».

Схожа процедура є і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

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«єТваринництво — це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України», — наголошує Коваль.

За його словами, Мінагрополітики продовжує цифровізувати послуги, аби фермерам та аграріям було простіше, швидше та зручніше працювати та розвивати свій бізнес.

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