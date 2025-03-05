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Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК

05.03.2025 17:40
Ольга Деркач
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Міністерство оборони України запустило електронний кабінет ВЛК (військово-лікарська комісія), де оформлятимуться онлайн-висновки ВЛК

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook.

«Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця, — пише Умєров. — Запустили електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії».

Відтепер направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК. Висновки комісій після оглядів військовозобов’язаних також автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+. Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

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З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

«Цей проєкт — результат спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO, – наголошує Умєров. — Наша мета — прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну».

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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