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Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+

19.11.2024 12:20
Ольга Деркач
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Міністерство оборони України готується до старту Загальнонаціональної ініціативи підтримки військовослужбовців під назвою «Плюси»

Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+

Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+ Фото: play.google.com

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрових технологій Катерина Черногоренко під час брифінгу «МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024», за інформацією Укрінформ.

«Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається «Плюси», співзвучно з назвою «Армія+». «Плюси» — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців», — сказала Черногоренко.

Черногоренко зазначила, що в рамках програми військовослужбовці матимуть доступ до бонусів, знижок і пріоритетного придбання різноманітних товарів. За її словами, основна мета ініціативи — створення екосистеми лояльності, орієнтованої на потреби військових.

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«Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум», — сказала вона.

Черногоренко повідомила, що до співпраці в рамках програми вже долучилися такі партнери, як АТ «Укрзалізниця», інтернет-магазин Rozetka, ПАТ «Укрнафта» та компанія Нова пошта.

Нагадаємо, що у Міноборони анонсували застосунок Ветеран+. Над його розробкою вже працюють. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Ми перевели військовий облік країни в цифру, запустивши лінійку інноваційних рішень — застосунки Резерв+ та Армія+, які зменшили паперову бюрократію, — пише Умєров . — Наступний крок — застосунок Ветеран+. Сервіс з надання державою послуг ветеранам уже в роботі. Завдяки ветеранам наша держава стоїть міцно у боротьбі за свою свободу».

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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