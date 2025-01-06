У застосунку Армія+ зʼявилася нова функція

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою деякі підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) та Національної гвардії зможуть подавати щоденні звіти про ураження ворога через застосунок Армія+

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства оборони України.

«Впровадження звітів про ураження у застосунку Армія+ є важливим кроком для підвищення ефективності Сил оборони України. Завдяки цьому проєкту можна буде робити об’єктивнішу і прозорішу статистику підтверджених втрат ворога. А також відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Згідно з постановою, окремі підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії України щодня зможуть подавати Генеральному штабу звіти через Армія+. До звітів можна буде прикріпити підтвердження уражень з бойової системи DELTA.

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«Ця постанова дозволить створити нам великий дашборд війни, на якому буде видна ефективність війська. І це без паперів, як було раніше. Говорячи мовою футболу, матимемо своєрідну Лігу чемпіонів, тільки у знищенні ворога. Командири раз на день здаватимуть звіти, всі дані збиратимуться в єдиному місці. Так можна буде відстежувати результативність тих чи інших підрозділів», — підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім цього, звіти про ураження стануть джерелом для аналізу ефективності різних видів зброї та боєприпасів. Це допоможе краще розуміти, яке озброєння необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

У Міноборони додали, що коли проєкт підтвердить свою ефективність, він буде масштабований на всі військові частини Сил оборони.

Нагадаємо, що у застосунку Армія+ з’явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ. Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення.

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