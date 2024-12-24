close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Армія+ з’явилась нова програма для військових

24.12.2024 20:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Програма «Плюси» у застосунку Резерв+ на основі співпраці із бізнесом надаватиме українським захисникам низку преференцій у повсякденному житті

У застосунку Армія+ з'явилась нова програма для військових

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба Міноборони.

Новою програмою вже зараз можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ. Згодом доступ буде відкрито для бійців всіх структур Сил оборони України.

Читайте також: У застосунку Армія+ з’явилася нова функція для нацгвардійців

Завдяки «Плюсам» захисники зможуть отримувати низку преференцій у повсякденному житті, зокрема:

  • 500 000 користувачів Армії+ вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.
  • Укрзалізниця – спеціальний резерв квитків для військових.
  • Укрнафта – знижки на пальне та 30% на меню АЗК.

Умєров анонсував, що до програми надалі приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

Українські бізнеси можуть долучитись до програми, щоб підтримати військових, зареєструвавшись за посиланням.

Раніше ми писали, що Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+. В рамках програми військовослужбовці матимуть доступ до бонусів, знижок і пріоритетного придбання різноманітних товарів. «Плюси» — це буде віртуальна валюта застосунку, в який додадуть 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати військовослужбовців.

Також військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутись на службу і змінити підрозділ завдяки новим рапортам в Армія+.

«Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення, — написала Черногоренко. — Військовий заповнить рапорт та вибере відділ ВСП, куди зможе прибути за 24 години».

Крім того, у застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби. Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК

Міноборони запустило чат-бот Армія+

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
OpenAI відкрила ранній доступ до нових ШІ-моделей 24.12.2024

OpenAI відкрила ранній доступ до нових ШІ-моделей
Visa придбала Featurespace для посилення захисту від шахрайства 24.12.2024

Visa придбала Featurespace для посилення захисту від шахрайства
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим 24.12.2024

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим
Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив 23.12.2024

Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив
Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти 23.12.2024

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти
У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном 23.12.2024

У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном
Вибір редакції
Всі
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим
ТОП статей 24.12.2024

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим

 Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  20:20

У застосунку Армія+ з'явилась нова програма для військових

 Сьогодні  19:40

Чи досягне Dogecoin $1 у 2025 році — аналітик

 Сьогодні  19:00

Уряд зробив доступнішими гранти на відкриття бізнесу для ветеранів

 Сьогодні  18:20

Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150

 Сьогодні  17:40

OpenAI відкрила ранній доступ до нових ШІ-моделей

 Сьогодні  17:00

Український сервіс Liki24 подвоїв темпи зростання в Європі

 Сьогодні  16:20

Україна перейде на прогресивну шкалу ПДФО: Гетманцев назвав терміни

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber