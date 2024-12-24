У застосунку Армія+ з’явилась нова програма для військових

Програма «Плюси» у застосунку Резерв+ на основі співпраці із бізнесом надаватиме українським захисникам низку преференцій у повсякденному житті

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба Міноборони.

Новою програмою вже зараз можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ. Згодом доступ буде відкрито для бійців всіх структур Сил оборони України.

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Завдяки «Плюсам» захисники зможуть отримувати низку преференцій у повсякденному житті, зокрема:

500 000 користувачів Армії+ вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.

Укрзалізниця – спеціальний резерв квитків для військових.

Укрнафта – знижки на пальне та 30% на меню АЗК.

Умєров анонсував, що до програми надалі приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

Українські бізнеси можуть долучитись до програми, щоб підтримати військових, зареєструвавшись за посиланням.

Раніше ми писали, що Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+. В рамках програми військовослужбовці матимуть доступ до бонусів, знижок і пріоритетного придбання різноманітних товарів. «Плюси» — це буде віртуальна валюта застосунку, в який додадуть 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати військовослужбовців.

Також військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутись на службу і змінити підрозділ завдяки новим рапортам в Армія+.

«Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення, — написала Черногоренко. — Військовий заповнить рапорт та вибере відділ ВСП, куди зможе прибути за 24 години».

Крім того, у застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби. Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення.

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