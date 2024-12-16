У застосунку «Армія+» з’явилася нова функція для нацгвардійців

Сьогодні — новий крок у нашому державному застосунку Армія+: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Зараз — на першому етапі — для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в «Армію+» будуть додані ще підрозділи наших прикордонників», — зазначив президент України.

За його словами, вже сьогодні є 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України.

«Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію», — наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що в середині листопада президент анонсував функцію подання заявок на переведення з одного підрозділу до іншого у застосунку Армія+.

«Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо, — зазначив Володимир Зеленський. — Переведення працюватимуть через застосунок «Армія+». 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження — зрозуміле рішення».

Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення. Якщо переведення пов’язане зі станом здоров’я, додатково може знадобитися висновок ВЛК.

Командирська згода та Армія ID командира для подачі рапорту не потрібні — запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглядають.

У деяких випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин для погодження, особливо при переведенні між тиловими або бойовими бригадами, а також для офіцерів або тих, хто займає офіцерські посади.

У разі відмови в Армія+ обов’язково зазначаються конкретні причини. Наприклад, переведення заборонене, якщо військовий прослужив у своїй частині менше 6 місяців або минуло менше року з моменту попереднього переведення за його ініціативою.

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