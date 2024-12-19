close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Армія+ з’явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

19.12.2024 17:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутись на службу і змінити підрозділ завдяки новим рапортам в Армія+

У застосунку Армія+ з'явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

У застосунку Армія+ з’явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ Фото: play.google.com, freepik.com

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення, — написала Черногоренко. — Військовий заповнить рапорт та вибере відділ ВСП, куди зможе прибути за 24 години».

У відділі оформлять документи та допоможуть безпечно дістатись до однієї з 17 резервних військових частин. За 72 години командир такої частини має відновити всі грошові виплати та соціальні гарантії.

Після цього військовий може заповнити рапорт щодо зміни місця служби, щоб перевестись до бажаного підрозділу. Для цього треба мати рекомендаційний лист.

Цікаве по темі: У застосунку Армія+ з’явилася нова функція для нацгвардійців

Якщо військовослужбовець в СЗЧ не вперше, подати такий рапорт за законом можна тільки до 31 грудня включно.

«Я особисто дуже вболівала за цей рапорт. Вірю, що це допоможе повернути до війська вмотивованих людей. Продовжуємо робити людяні сервіси для наших військових», — додала Черногоренко.

Нагадаємо, що Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+. В рамках програми військовослужбовці матимуть доступ до бонусів, знижок і пріоритетного придбання різноманітних товарів. «Плюси» — це буде віртуальна валюта застосунку, в який додадуть 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати військовослужбовців.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби. Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення. Якщо переведення пов’язане зі станом здоров’я, додатково може знадобитися висновок ВЛК. Командирська згода та Армія ID командира для подачі рапорту не потрібні — запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглядають протягом 72 годин.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК

Міноборони запустило чат-бот Армія+

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку 19.12.2024

Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку
В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre 19.12.2024

В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre
GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia 19.12.2024

GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia
Українські ЦНАПи перейдуть на електронний документообіг 19.12.2024

Українські ЦНАПи перейдуть на електронний документообіг
Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі 19.12.2024

Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі
У Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення 18.12.2024

У Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення
Вибір редакції
Всі
Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі
ТОП статей 19.12.2024

Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі

 PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
ТОП статей 17.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
Останні новини
Сьогодні  20:20

Mastercard викупить акції на $12 млрд

 Сьогодні  20:06

Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку

 Сьогодні  19:40

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

 Сьогодні  19:00

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

 Сьогодні  18:10

НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією

 Сьогодні  17:20

У застосунку Армія+ з'явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

 Сьогодні  16:30

В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber