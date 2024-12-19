У застосунку Армія+ з’явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

Військові, які самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутись на службу і змінити підрозділ завдяки новим рапортам в Армія+

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення, — написала Черногоренко. — Військовий заповнить рапорт та вибере відділ ВСП, куди зможе прибути за 24 години».

У відділі оформлять документи та допоможуть безпечно дістатись до однієї з 17 резервних військових частин. За 72 години командир такої частини має відновити всі грошові виплати та соціальні гарантії.

Після цього військовий може заповнити рапорт щодо зміни місця служби, щоб перевестись до бажаного підрозділу. Для цього треба мати рекомендаційний лист.

Цікаве по темі: У застосунку Армія+ з’явилася нова функція для нацгвардійців

Якщо військовослужбовець в СЗЧ не вперше, подати такий рапорт за законом можна тільки до 31 грудня включно.

«Я особисто дуже вболівала за цей рапорт. Вірю, що це допоможе повернути до війська вмотивованих людей. Продовжуємо робити людяні сервіси для наших військових», — додала Черногоренко.

Нагадаємо, що Міноборони створить віртуальну валюту у застосунку Армія+. В рамках програми військовослужбовці матимуть доступ до бонусів, знижок і пріоритетного придбання різноманітних товарів. «Плюси» — це буде віртуальна валюта застосунку, в який додадуть 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати військовослужбовців.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби. Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення. Якщо переведення пов’язане зі станом здоров’я, додатково може знадобитися висновок ВЛК. Командирська згода та Армія ID командира для подачі рапорту не потрібні — запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглядають протягом 72 годин.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК

Міноборони запустило чат-бот Армія+