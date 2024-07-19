Міжнародний валютний фонд (МВФ) змінив свого постійного представника в Україні

Новою представницею стала італійка Прісцилла Тофано, повідомили в представництві Фонду.

«З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ», — зазначається в повідомленні

Тофано працює в МВФ з 2013 року на різних посадах.

«Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників», — зазначили в МВФ.

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За інформацією з LinkedIn, Тофано працює в Міжнародному валютному фонді (МВФ) з вересня 2013. З того часу по травень 2023 року вона займану посаду економіста, а згодом підвищена до старшого економіста. Вона також проходила стажування як докторант (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії. У 2017-2019 роках вона була запрошеним науковим співробітником у Лондонській школі економіки (LSE).

Нагадаємо, що МВФ хоче знизити комісії для України і ще декількох країн. МВФ має намір обговорити перегляд комісійних, які він стягує зі своїх найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили занепокоєння, що витрати стають необґрунтованими. Основний тягар лягає на плечі кількох країн, зокрема Аргентини, Єгипту та України, загальна сума боргу яких перевищує $6 млрд.

Раніше ми писали, що Україна стала одним з лідерів антирейтингу МВФ. На початку липня Україна отримала новий транш обсягом $2,2 млрд МВФ після четвертого перегляду програми розширеного фінансування. Таким чином, загальний борг нашої держави перед найбільшим світовим кредитором зріс до $10,5 млрд. Згідно з даними на сайті МВФ, тепер Україна займає друге місце серед найбільших боржників. Ще у травні Україна була на третьому місці за обсягом боргових зобов’язань з показником у $9 млрд.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна.