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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Долой SMS-пароли: в РФ переходят на новые стандарты e-commerce

16.02.2017 15:51

Владельцам платежных карт Мир будет удобнее расплачиваться в Интернете

новые стандарты e-commece

новые стандарты e-commece — интернет-платежи без пароля Фото: nnm.me

Представители национальной платежной системы Мир рассказали о новом формате платежей в интернете во время форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

Платежи со смартфонов и планшетов больше не будут нуждаться в дополнительном подтверждении – банки прекратят высылать на смартфон клиента SMS-пароль, как этого требует 3D Secure.

Новый протокол MirAccept уже поддерживает новый 3D Secure 2.0, который позволяет банкам брать на себя ответственность за авторизацию без обращения к клиенту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что российские платежные карты МИР лишились базовой защиты. Начиная с февраля с обратной стороны карт исчезнет полоса для подписи клиента.

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По материалам: PlusWorld

Рубрики: НовостиПлатежные системыСНГЭлектронная коммерция

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