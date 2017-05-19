Telegram запустит новый сервис онлайн-платежей с чат-ботами

Telegram теперь позволит пользователям совершать покупки через чат-ботов в своем приложении

Telegram запускает сервис онлайн-платежей с помощью ботов Bot Payments, который открывает целый ряд новый коммерческих возможностей для компаний: через сервис продавцы и поставщики услуг в виде ботов смогут прямо через Telegram предлагать свой товар. Для этого у них будет кнопка Pay.

Изначально платежи будут проходить через американскую процессинговую компанию Stripe. Также, в компании намерены подключить другие платформы, такие как RazorPay, FlutterWave, PaymentWall, Яндекс.Деньги и Qiwi, что позволит сервису укрепить позиции в Индии, Африке и России.

Сервис работает в приложении Telegram версии 4.0 и выше. С его помощью пользователь сможет обращаться к продавцу через чат. Для совершения платежа потребителю необходимо отправить платежной системе данные своей банковской карты. Сам сервис не будет получать эти данные, так как не будет заниматься обработкой платежей.

Напомним, Telegram представил свои чат-боты еще два года назад. Однако только сейчас они получили функцию платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google и PayPal упростят онлайн-шопинг с мобильных устройств. Пользователи Android Pay, которые подсоединили свои аккаунты PayPal, скоро смогут подтверждать оплату покупок с помощью отпечатка пальца, когда совершают покупки с мобильных устройств в браузере Chrome.

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По материалам techcrunch.com