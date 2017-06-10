ТОП-5 новостей недели: банки без отделений и виртуальная карта в Apple Pay

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Украинские банки без отделений

По данным Национального банка Украины, с начала 2016 года банки закрыли 26% своих филиалов.

Известно, что часть отделений прекратили работу из-зи неплатежеспособности банков — Нацбанк за это время вывел с рынка 27 игроков. Другую часть старых отделений закрывают, чтобы открыть пункты нового типа или развивать дистанционные каналы обслуживания.

Опасный интернет вещей

Эксперты предупреждают, что почти половина американских компаний, использующих сеть IoT, становятся жертвами кибератак. А все, что подсоединено к интернету, может быть подвержено хакерской атаке, что может стать причиной утечки важной финансовой и юридической информации и подвергает потенциальному риску сотрудников компаний и потребителей.

Apple Pay вместо банка

В новой операционной системе для iPhone — iOS 11— появились обновления для Apple Pay. Теперь в сервисе можно будет совершать денежные переводы, а также пользоваться виртуальной картой, не выводя деньги на банковский счет.

Сканер лица, как улика

Полиция Великобритании впервые произвела арест благодаря технологии распознавания лиц. Задержание преступника состоялось в Южном Уэльсе. Сейчас полиция изучает потенциал технологии для дальнейшего использования в работе полицейских служб.

Нацбанк упростил условия инвестирования за границу

Бизнес получил возможность инвестировать за границу до 2 млн долларов на основании одной валютной лицензии за один календарный год. Ранее лимит составлял 50 тыс долларов за один календарный месяц.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали налог на кошельки и новую тысячу гривен. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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