ТОП-5 событий недели: новые санкции и безопасность в один клик

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Жизнь после Яндекса

Президент Украины подписал указ, которым инициировано введение новых санкций против компаний-резидентов Российской Федерации. Украинским интернет-провайдерам придется блокировать доступ к сервисам Яндекс и социальным сетям VK и Одноклассники. Украинские эксперты неоднозначно прокомментировали этот запрет. А что думаете вы?

Bitcoin или все-таки Ethereum?

Bitcoin снова бьет рекорды: цена на криптовалюту стремится к $2000. Покупать или продавать — вам решать, мы просто подскажем, как это сделать в Украине. Но помните и одругих криптовалютах. На этой неделе стало известно об успехах Ethereum — криптовалюта, которой едва исполнилось 2 года, уже достигла половины транзакционных объемов Bitcoin.

Безопасность в один клик

Сервис объявлений OLX запустил новую услугу для безопасных безналичных расчетов «Безопасная сделка». Новое решение призвано защитить покупателей от недобросовестных продавцов, которые часто требуют предоплату на карту, а затем исчезают. Как воспользоваться услугой — читайте в материале.

Еще одна нация готова отказаться от кэша

Исследование Visa Consumer Payment, проведенное компанией Toluna, выявило, что 87% потребителей в Сингапуре отдают предпочтение электронным платежам вместо наличных денег. На данный момент всего 11% сингапурцев пользуются наличкой.

НБУ наградили премией

Национальный банк Украины впервые получил международную награду за проведение мероприятий по повышению финансовой осведомленности, став финалистом международной номинации Global Money Week Awards. Как вы оцениваете просветительскую деятельность Нацбанка?

Напомним, ранее мы обсуждали глобальную кибератаку и новые рекорды Bitcoin. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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