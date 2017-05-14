ТОП-5 новостей недели: глобальная кибератака и новые рекорды Bitcoin

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Глобальная кибератака

Десятки тысяч компьютеров в почти сотне стран заражены новым опасным вирусом WannaCrypt, который блокирует доступ к компьютеру, а за разблокировку требует выкуп в биткоинах. Жертвами стали больницы в Великобритании, крупный банк в Испании, МВД России, а также пользователи в Украине. Все, кто оказался заражен, вероятно, не обновили свою операционную систему Windows.

Почтоматы InPost уходят из Украины

Польская сеть почтоматов InPost заявила об уходе из украинского рынка. Одной из основных причин прекращения работы компания называет бесперспективность украинского рынка для роста. В этом году InPost также закроются в Испании, Малайзии, Норвегии и Бразилии.

Закон об электронном билете вступил в силу

7 мая 2017 года, вступил в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте. Система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, позволит внедрять различные гибкие тарифные системы. Кроме того, благодаря внесенным изменениям уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках.

Новый рекорд Bitcoin

На этой неделе, 9 мая 2017 года, цена криптовалюты биткоин впервые в истории превысила отметку 1 700 долларов за монету. С начала года цена криптовалюты выросла на 70% — с 997 долларов в январе — и на 200 долларов за неделю. Курс биткоина продолжает расти на фоне интереса со стороны инвесторов.

Украинцы стали нести больше денег в банки

В банках Украины объем гривневых депозитов за апрель 2017 года вырос на 1,9% и достиг 438,100 млрд грн. Объем валютных депозитов тоже вырос на 0,8% и сейчас составляет 13,225 млрд долларов. Согласно данным Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,9%, валютных – снизился на 0,6%.

Напомним, ранее мы обсуждали бесконтактные карты в зоопарке и самую красивую банкноту. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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