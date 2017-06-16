Ровно 106 лет назад, 16 июня 1911 года в США была основана компания IBM.

Столетие назад компания начинала свою деятельность с производства электрического оборудования. Теперь это крупнейший в мире производитель аппаратного и программного обеспечения, а также провайдер IT-сервисов. Редакция PaySpace Magazine предлагает узнать, чем занимается IBM сегодня.

IBM и Blockchain

Если IBM заинтересовалась Blockchain, вполне вероятно, что со временем эта технология будет применяться так же широко, как ПК сегодня.

В IBM уже сейчас предлагают бизнесу готовые решения для построения и управления Blockchain-сетями.

Кроме того, компания открывает blockchain-лаборатории в крупных финансовых центрах по всему миру. Пространства носят названия IBM Garage. И позволяют экспертам и разработчикам IBM искать новые возможности коммерческого использования blockchain.

Компьютерный гигант также планирует построить на базе Blockchain решения для Интернета вещей.

Читайте также:

IBM открывает Blockchain-лабораторию

IBM участвовала в тестировании Blockchain для банков

ОПРОС: В какой сфере применение Blockchain наиболее уместно?



E-commerce

Компания стремится разработать такое ПО для электронной коммерции, которое позволило бы объединить разные каналы продаж. Наработки компании уже позволяют построить многоуровневое взаимодействие с покупателем, где бы он не находится – в онлайн или оффлайн-магазине. Компания представила масштабируемое облачное решение для интернет-магазинов, которое позволяет выдержать экстренные нагрузки, например, в «Черную пятницу».

В одном продукте могут быть объединены функции для B2C, B2B, и B2B2C продаж. А также различные инструменты для маркетинга, продвижения бренда в соцсетях и мобильных продаж.

Читайте также:

IBM разработала новое ПО для электронной коммерции

ОПРОС: Какую инновацию для оффлайн-торговли вы считаете наиболее перспективной?



Платежные сервисы

IBM сегодня не только предлагает различные решения для расчетов между продавцом и покупателем в рамках программы IBM Payments Gateway. Компания проводит хакатоны в поисках новых идей для упрощения процесса взаиморасчётов. А также сотрудничает с молодыми стартапами в сфере мобильных платежей.

Читайте также:

Monitise и IBM представят новые решения мобильных платежей

ОПРОС: Какую технологию передачи данных лучше использовать в мобильных кошельках?

Борьба с мошенничеством

Компания постоянно совершенствует набор инструментов для предотвращения кибермошенничества в банках.

Решение Multi-Channel Fraud Analytics for Banking использует аналитику и Big Data, чтобы помочь обнаружить и предотвратить финансовые преступления.

Также компания разработывает корпоративные решения для защиты мобильных телефонов.

Читайте также:

IBM раскрыла уникальную систему банковского мошенничества

IBM усилит борьбу с мошенничеством в электронных платежах

ОПРОС: Защищаете ли вы свой смартфон?



Инвестиции в будущее

Компания не перестает искать новые идеи. Она создает лаборатории для исследования современных технологий, проводит хакатоны среди разработчиков и вкладывает деньги в молодые проекты из разных стран.

Надеемся, что следующие 100 лет для IBM пройдут не менее успешно!

ВИДЕО: австралийская группа Models в 1980 году записала сингл «Happy Birthday IBM»

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — И снова о важном: ТОП-10 основных правил кибербезопасности