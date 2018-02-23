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Apple Pay
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Apple Pay
23.02.2018
Количество пользователей Apple Pay за год удвоилось
05.02.2018
Apple Pay вскоре станет доступен на новом рынке
05.12.2017
Начался официальный запуск Apple Pay Cash
15.11.2017
Немецкий мобильный банк запустил поддержку Apple Pay для клиентов в Европе
27.10.2017
Конференция Money 20/20 в Лас-Вегасе: ТОП-5 новостей
25.10.2017
Apple Pay запустился в трех европейских странах и ОАЭ
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
23.10.2017
Доля в 90% на 20 рынках: названы достижения Apple Pay
20.10.2017
Три года в платежах: что нужно знать про Apple Pay
17.10.2017
Apple запустит свой мобильный платежный сервис еще в одной стране
19.09.2017
Сервис P2P-платежей от Apple запустится позже, чем новая ОС
13.09.2017
Вскоре платить через Apple Pay можно будет в еще одной стране
06.09.2017
Три года на рынке: чего достиг Apple Pay с момента запуска
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
06.09.2017
Принятие Apple Pay растет: сервис поддержали еще больше банков
17.08.2017
Мобильные платежи остаются непопулярными, даже в США
16.08.2017
Экспансия Apple Pay: сервис поддержат еще больше банков
15.08.2017
Apple остался в стороне: в Пекине появилось приложение для пользователей Android
03.08.2017
В США не платят смартфоном: 3/4 транзакций в Apple Pay — зарубежные
02.08.2017
Apple Pay выходит на новые рынки
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