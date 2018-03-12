Национальный банк Украины - это главный финансовый регулятор государства. Центральное здание ведомства расположено в Киеве. Действия Центробанка регламентирует Конституция Украины.

Чтобы поддерживать надежность и эффективность рынка, учреждение осуществляет надзор над работой систем платежей. Кроме того, банк предоставляет условия для беспрерывной и безопасной работы собственной платежной инфраструктуры.

С целью поддержания стабильности банковской системы, НБУ следит за финучреждениями. Центробанк обязан защищать интересы клиентов украинских кредитно-финансовых организаций. Другими словами, Нацбанк призван обеспечить надежное хранение средств, которые были зачислены на банковские счета.

Сегодня последние новости НБУ можно узнать на официальном онлайн-ресурсе ведомства.