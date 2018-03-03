Голосовым ассистентом Alexa пользуется больше людей, чем вы думали — в связи с перебоями в службу поддержки поступило много сообщений

Голосовой помощник Amazon — Amazon Alexa — временно перестал обрабатывать запросы своих клиентов — у службы попросту пропал «голос». На функционале устройства отразились перебои в работе облачного сервиса интернет-гиганта (AWS).

Этот форс-мажор показал, насколько пользователи доверяют своим помощникам. Количество жалоб, поданных на устройство в службу Down Detector, резко увеличилось в пятницу утром (2 марта).

Alexa ответила пользователям Echo и Echo Dot сообщениями об ошибке: «Извините, что-то пошло не так», когда они попросили ее выполнить задачу. Сложности возникли даже с теми задачами, которые не требовали подключения к интернету. Например, с включением света.

Кажется, Amazon исправил проблему, а функциональность Alexa вернулась в нормальное состояние к середине дня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в этом году Amazon откроет еще несколько магазинов без касс и продавцов. В этом году компания Amazon планирует открыть еще шесть «магазинов будущего». Такую информацию предоставили люди, знакомые с планами компании.

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