Правительство Камбоджи планирует запустить свой цифровой токен

В начале марта стало известно, что Камбоджа планирует запустить собственную криптовалюту. О запуске Entapay объявил Мэн Сэм Ан, заместитель премьер-министра Камбоджи. Местные предприниматели негативно высказались по поводу этой инициативы. Ведь правительство страны, пытаясь реализовать собственную криптовалюту, создает препятствия участникам рынка, которые хотят работать с другими цифровыми активами.

Так, Национальный банк государства в декабре прошлого года объявил криптовалютные транзакции незаконными. Нацбанк запретил банкам и микрофинансовым учреждениям покупать, продавать и даже рекламировать криптовалюту. Государственные банки, в свою очередь, не позволяли клиентам использовать свои банковские счета для покупки или продажи криптовалюты. Это создало достаточно сложные условия для трейдинга.

Запрещая операции с криптовалютой, власти предлагают альтернативную систему. Ожидается, что поддерживаемая правительством Entapay (многофункциональная цифровая платежная система, позволяющая управлять, хранить, торговать, обменивать и покупать в оффлайн-режиме разные криптовалюты), может заменить VISA, как основной способ оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее Google запретит рекламу криптовалют и ICO. Интернет-гигант также ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов

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