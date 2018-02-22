Китай обновил рекорд по объему мобильных платежей

На WeChat Pay и Alipay приходится 93% рынка мобильных платежей в Китае

Объем мобильных платежей в Китае с января по октябрь 2017 года достиг $12,8 трлн, чему способствовала популяризация удобных безналичных систем.

Согласно последним официальным данным Министерства промышленности и информационных технологий, показатель за 10 месяцев прошлого года превышает сумму, зафиксированную за весь 2016 год — $9,27 трлн.

Бум мобильных платежей в Китае вызван стремительным развитием онлайн-услуг. К тому же, Китай является крупнейшим мировым рынком смартфонов.

Мобильные платежные приложения, такие как WeChat Pay и Alipay, позволили потребителям, в том числе в сельской местности, перейти от наличных сразу к смартфону, перескочив этап использования кредитных карт и чеков.

Согласно данным Analysys International, на WeChat Pay, которой управляет Tencent Holdings, и Alipay, онлайн-платформу платежей от Alibaba Group Holding, приходится 93% рынка мобильных платежей в Китае.

По данным китайской Ассоциации платежей и клиринга, количество транзакций, совершаемых в небанковских мобильных приложениях, с 2013 по 2016 год увеличилось с 3,8 млрд до более чем 97 млрд.

Кроме того, согласно исследованию eMarketer, в этом году на Китай придется наибольшая доля пользователей мобильных платежей в мире — 61%.

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Ранее сообщалось о том, что Google запустит новое платежное приложение. Вскоре все пользователи Android Pay получат обновление до Google Pay.

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По материалам thepaypers.com