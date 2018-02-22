Китай обновил рекорд по объему мобильных платежей

На WeChat Pay и Alipay приходится 93% рынка мобильных платежей в Китае
Объем мобильных платежей в Китае с января по октябрь 2017 года достиг $12,8 трлн, чему способствовала популяризация удобных безналичных систем.
Согласно последним официальным данным Министерства промышленности и информационных технологий, показатель за 10 месяцев прошлого года превышает сумму, зафиксированную за весь 2016 год — $9,27 трлн.
Бум мобильных платежей в Китае вызван стремительным развитием онлайн-услуг. К тому же, Китай является крупнейшим мировым рынком смартфонов.
Мобильные платежные приложения, такие как WeChat Pay и Alipay, позволили потребителям, в том числе в сельской местности, перейти от наличных сразу к смартфону, перескочив этап использования кредитных карт и чеков.
Согласно данным Analysys International, на WeChat Pay, которой управляет Tencent Holdings, и Alipay, онлайн-платформу платежей от Alibaba Group Holding, приходится 93% рынка мобильных платежей в Китае.
По данным китайской Ассоциации платежей и клиринга, количество транзакций, совершаемых в небанковских мобильных приложениях, с 2013 по 2016 год увеличилось с 3,8 млрд до более чем 97 млрд.
Кроме того, согласно исследованию eMarketer, в этом году на Китай придется наибольшая доля пользователей мобильных платежей в мире — 61%.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Google запустит новое платежное приложение. Вскоре все пользователи Android Pay получат обновление до Google Pay.
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По материалам thepaypers.com