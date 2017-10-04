Крупнейший онлайн-брокер Швеции начнет работать с биткоином

Самый активный игрок Стокгольмской фондовой биржи объявил о новой возможности

На этой неделе Avanza Bank, крупнейший в Швеции онлайн-брокер с более чем 600 тыс клиентов, объявил о запуске возможности отслеживать биткоин и другие цифровые активы, используя интерфейс своей учетной записи.

Холдинг Avanza Bank, основанный в 1999 году, — известнейшее финучреждение в регионе. Брокерский сервис является самым активным участником торгов на Стокгольмской фондовой бирже.

Теперь брокер позволит составить полную картину инвестпортфеля своих клиентов, включая инвестиции в криптоактивы. Согласно пресс-релизу банка, клиенты Avanza смогут просматривать свои сбережения как в биткоине, так и в эфириуме.

При этом собственный экономист банка Клэс Хемберг придерживается негативной позиции в отношении биткоина. Хемберг «беспокоится» за розничных инвесторов и считает, что биткоин — это пирамида.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Goldman Sachs может стать первым банком, ведущим торги биткоинами. Интерес к криптовалютам со стороны традиционных инвесторов неуклонно растет.

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По материалам news.bitcoin.com