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Налоги по QR-коду: жителям Канады предложили новую опцию

23.02.2018 10:46

Payment Source и Канадское налоговое агентство позволят жителям страны платить налоги с помощью QR-кода

Налоги по QR-коду: жителям Канады предложили новую опцию. Фото: smartmeetings.com

Payment Source, один из ведущих платежных провайдеров в Канаде, объявил о расширении сотрудничества с Канадским налоговым агентством (CRA). Теперь канадцы смогут совершать налоговые платежи в любом из более чем 6 тыс отделений Canada Post.

Начиная с этого года, форма T1 CRA (подоходный налог) будет содержать QR-код, основанный на технологии Loadhub от Payment Source. При сканировании этих кодов канадцы смогут совершать свои налоговые платежи с использованием наличных средств или дебетовой карты в любом отделении Canada Post.

Мы рады продолжению работы с CRA и постоянно ищем способы улучшить опыт для налогоплательщика. Уплата налогов напрямую в Canada Post является отличным решением для тех, кто находится в более отдаленных регионах, где традиционные банковские услуги не так широко доступны
Роберт Хайд
вице-президент по платежным сервисам Payment Source

Внедрение технологии Loadhub упрощает процесс уплаты налогов для канадцев, которые могут либо использовать QR-код с формы, либо зайти на специальный сайт (payinperson.ca) для создания собственного платежного кода. Индивидуальные платежи, совершенные в пунктах Canada Post с использованием этих кодов, мгновенно принимаются CRA, что делает их идеальным вариантом для тех, кто затянул уплату налогов.

Новые формы с QR-кодами станут доступны в конце февраля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon разработал собственный тип QR-кодов. QR-коды не сильно популярны в США, но Amazon все равно заинтересован в технологии

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По материалам finextra.com

Рубрики: КомпанииНовостиТехнологии
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