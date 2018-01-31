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НБУ отозвал лицензии на валютные операции у трех компаний

31.01.2018 13:14

Три участника рынка ценных бумаг лишились валютных лицензий

НБУ отозвал лицензии на валютные операции у трех компаний. Фото: kiddaikiddee.com

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у трех профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Так, согласно сообщению на сайте НБУ, аннулированы лицензии на валютные операции, выданные ООО «Первая фондовая брокерская компания», ЗАО «Фондовая биржа «Универсальная» и ООО «Таргет Трейд».

Сообщается, что такое решение было принято с учетом:

  • обращения ООО «Первая фондовая брокерская компания» в НБУ об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций по собственной инициативе;
  • аннулирования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензий, выданных ЗАО «Фондовая биржа «Универсальная» и ООО «Таргет Трейд» на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что два украинских банка объединятся в один до конца года. Слияние двух банков после длительного процесса интеграции близится к завершению.

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Рубрики: НБУНовостиУкраина
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