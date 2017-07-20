Стало известно, какая станция Киевского метро первой откажется от жетонов

Станция будет максимально автоматизирована

Станция Киевского метрополитена «Кловская» в начале августа будет максимально автоматизирована и первой среди станций города прекратит принимать жетоны, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

После реорганизации принципов работы станции пассажиры получат возможность воспользоваться разовой поездкой по qr-коду, пополнить карточку метро банковской на любое количество поездок, купить проездной с помощью банковской карточки, добавили в пресс-службе.

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Ранее мы писали о том, что стало известно, когда в автобусах и метро Киева заработает электронный билет. Внедрение электронного билета будет проходить в два этапа.

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