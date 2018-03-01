Укрпошта и Нова пошта сообщили о задержках в доставке (список областей)

В каких областях возникли сложности с доставкой — читайте далее

В связи со сложными погодными условиями ведущие почтовые операторы Украины предупредили своих клиентов о возможных задержках в доставке корреспонденции и грузов.

Так, на сайтах Новой Пошты и Укрпошты постоянно обновляется список областей, где украинцы получат свои посылки позже.

По состоянию на 1 марта Укрпошта задерживает доставку в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и г. Киев.

В Новой поште сообщили, что по состоянию на сегодня движение части автомобилей компании ограничено, на дорогах работает спецтехника. В связи с этим возможны задержки поставок с/в Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Другие операторы также сообщают о проблемах с доставкой. Так, почтовая служба Интайм опубликовала перечень областей и населенных пунктов, куда посылки дойдут с опозданием.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Укрпошта ускорит доставку отправлений и запустит новые марушруты. Так, доставку в несколько городов уже удалось сократить на сутки.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Uber планирует запустить в Украине свой сервис по доставке еды