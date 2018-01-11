В докапитализации нуждается только один украинский банк

До необходимой суммы финучреждению не хватает 55 млн грн

На сегодняшний день только один украинский банк не выполнил требование по докапитализации. Это черниговское финучреждение Поликомбанк, чей уставный капитал все еще менее 200 млн грн несмотря на требования, которые вступили в силу еще полгода назад.

Так, в середине июля нормативу НБУ по минимальному уставному капиталу не соответствовало 22 банка. Среди них и iBox Bank, который на то время планировал вывести на рынок первый мобильный банк в Украине. Осенью докапитализация банка состоялась и запуск «банка в смартфоне» был назначен на 2018 год.

Другие банки также провели докапитализацию или ушли с рынка.

Только черниговский Поликомбанк до сих пор имеет уставный капитал меньше этого порога – 145 млн грн. Но банк делает попытки докапитализироваться.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что НБУ разделил финучреждения на группы — государственные, иностранные и частные. Состав каждой из категорий изменился за 2017 год.

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По материалам: FinClub