Во львовском трамвае установили терминалы для оплаты картами

Для тех, кто не хочет оплачивать проезд с помощью QR-кода, но предпочитает безналичную оплату, ПриватБанк установил терминал во Львовском трамвае

Сегодня, 19 июля, в трамвайном вагоне №1088 в тестовом режиме начали работать терминалы ПриватБанка для оплаты проезда с помощью банковской карты. Как сообщили в предприятии «Львовэлектротранс», такой вагон будет курсировать в течение тестового периода на разных трамвайных маршрутах. После завершения тестового проекта терминалы для оплаты проезда банковскими картами появятся в большинстве львовских трамваев.

Как сообщил Иван Бондар, начальник отдела связей с общественностью ЛКП «Львовэлектротранс», благодаря ПриватБанку реализация проекта осуществляется без привлечения бюджетных средств.

В ПриватБанке отметили, что технология предусматривает возможность оплаты тремя видами карт: с магнитной лентой, чипом, а также бесконтактными картами с NFC. Система предусматривает возможность оплаты картами всех банков мира.

Напомним, в этом месяце все парковки Львова перешли на безналичные платежи. Львов стал первым городом Украины, который перевел все парковки на безналичную оплату. Возможность оплатить стоянку со смартфона появилась у всех пользователей Приват24.

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