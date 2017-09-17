ТОП-5 новостей недели: новинки Apple и падение Bitcoin

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Apple презентовал новые продукты

Одним из самых ожидаемых событий прошлой недели стала презентация Apple. Компания представила сразу три новых смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, а также «умные» часы, оснащенные новыми функциями. Одной из самых интересных характеристик «юбилейного» iPhone X стала поддержка технологии Face ID, которая заменила Touch ID. iPhone X сканирует лицо нового пользователя со всех сторон в 3D-формате. Это изображение записывается в память защищенного чипа и затем сравнивается с каждым последующим сканом. В Apple утверждают, что система распознавания лица позволяет идентифицировать человека более точно, чем сканирование отпечатка пальца. С помощью Face ID пользователь теперь будет подтверждать оплату в Apple Pay и покупки в App Store.

Цена биткоина опустилась до трехнедельного минимума

Впервые с середины 2017 года биткоин не продемонстрировал прироста за месяц. В середине прошедшей недели цена криптовалюты опустилась ниже $4000, а ближе к концу недели, в пятницу 15 сентября, она составила $3084. Падение стоимости биткоина происходит на фоне неопределенности на криптовалютном рынке. Продолжают распространяться слухи о том, что Китай может закрыть местные криптовалютные биржи.

Бесконтактные платежи шагают по Украине

На этой неделе бесконтактные платежи в транспорте были запущены еще в одном городе Украины. В Мукачево (Закарпатская область) начали курсировать новые автобусы с системой бесконтактной оплаты проезда. Проект был реализован при участии компании Mastercard, Ощадбанка, предприятий «Центр информационных систем» и «Общественный транспорт Мукачево». Пассажиры могут рассчитаться за поездки с помощью бесконтактной карты Mastercard любого банка мира, в том числе и муниципальной «Картой мукачевца» от Ощадбанка. Или подтвердить право на проезд, используя одноразовый билет с QR-кодом.

Названо количество платежных карт в глобальном обращении

Количество выпущенных платежных карт в глобальном масштабе в прошлом году достигло 14 млрд. Согласно отчету RBR, количество платежных карт в 2016 году выросло на 8% до 14 млрд. К 2022 году их количество вырастет еще на 22% — до 17 млрд. Самый распространенный тип карт — это дебетовые карты. На них приходится 71% всех выпущенных платежных карт, что на 1% больше, чем в 2015 году.

Банки получили право выбирать агентов для осуществления идентификации клиентов

Национальный банк Украины совершил огромный шаг навстречу клиентам, банкам и их партнерам. Регулятор разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на основе договора осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физлиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга. Как отмечает НБУ, такой подход позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали запрет ICO в Китае и первые криптоматы в Киеве. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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