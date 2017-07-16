ТОП-5 новостей недели: обвал криптовалют и приложение для туристов

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Обвал криптовалют

Самые известные в мире криптовалюты Bitcoin и Ethereum потеряли в цене около 4,5%. Альткоины пострадали еще больше: курс 10 из 15 криптовалют за неделю опустился на 10%. Общая стоимость цифровых валют еще в начале недели скатилась ниже 90 млрд долларов. Падение продолжалось всю неделю. Если в понедельник цена Bitcoin составляла 2437 долларов, то по состоянию на вечер пятницы, 14 июля, она упала до 2300 долларов.

Украинское приложение для туризма

VISA совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины, ПриватБанком и Ассоциацией «Национальная Туристическая Организация Украины» представили проект “Национальная программа лояльности “Турист Украины”. Суть программы заключается в том, что путешественник скачивает на телефон приложение, отмечает в нем посещения отелей, ресторанов, музеев и т.д. и получает за это скидки и бонусы. С 1 августа программа будет в процессе тестирования, пилот продлится до 15 октября.

В Украине стало меньше наличных

С начала 2017 года количество наличных денег в обращении уменьшилось на 10 млрд грн. По состоянию на начало июля, в обороте находилось в общем 331 млрд грн наличными. Среди них банкноты — 328,9 млрд грн (2,8 млрд штук). И монеты – 2,04 млрд грн (12,9 млрд штук). Какие банкноты стали самыми популярными в этом году — читайте в материале.

Uber и Яндекс объявили о создании совместной компании

Компании заявили об объединении своих бизнесов по онлайн-заказу поездок. Сделка распространяется на Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию и Казахстан. А вот украинский Uber сообщил, что их бизнес не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона «Центральная и Восточная Европа».

Международные переводы в биткоинах узаконены

Правда, пока только в Южной Корее. Теперь финтех-компании в этой стране смогут получить разрешения, которые позволяют предлагать услуги международных переводов в биткоинах. Что необходимо для того, чтобы получить такое разрешение — читайте в материале.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали волну мошенничества в магазинах и годовщину Uber в Украине. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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