ТОП-5 новостей недели: рождение Bitcoin Cash и бумажные билеты в метро

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Сеть Bitcoin раскололась

1 августа блокчейн биткоина разделился на две цепи. Это означает, что теперь наряду с биткоином торгуется новый цифровой актив Bitcoin Cash (BCC или BCH). Можно сказать, что все, у кого были биткоины перед форком, теперь имеют идентичное количество Bitcoin Cash, содержащееся на новом блокчейне. По состоянию на вечер пятницы стоимость Bitcoin Cash составляла $280 (для сравнения, Bitcoin торговался в это же время по $2800). Больше о том, что такое Bitcoin Cash и какие перспективы у новой криптовалюты, можно почитать в нашей статье.

В киевском метро начали продавать билеты с QR-кодом

Киевский метрополитен продолжает постепенно отказываться от жетонов. На этой неделе на одной из станций (Кловская) все кассы были заменены на терминалы, которые продают бумажные билеты с QR-кодом, а также позволяют пополнить проездной с помощью банковской карты. По словам представителей Киевского метрополитена, уже 60-62% пассажиров отказались от жетонов в пользу карточек.

Наложенный платеж в «Новой поште» теперь можно получить на карту

«Нова пошта» запускает новый сервис для клиентов, которые отправляют товары с наложенным платежом. Если ранее для получения средств за свой товар продавец должен был идти в отделение, теперь деньги поступят на карту. Протестировать услугу уже можно в отделениях, в личном кабинете и мобильном приложении «Нова пошта». Услуга тарифицируется как и другие денежные переводы (20 грн + 2% от объявленной стоимости отправления).

Мошенники крадут деньги с карт украинцев за рубежом

Эксперты предупреждают украинцев о том, что количество случаев компрометации украинских банковских карт за рубежом постепенно увеличивается. Чаще всего компрометация происходит при совершении платежей в Соединенных Штатах – в магазинах, кафе и других торгово-сервисных точках. Также есть отдельные примеры компрометации карт в Европе — в крупной французской сети магазинов.

Bitcoin-банкоматы выйдут на улицы Киева

Вскоре на улицах столицы появится 20-30 Bitcoin-банкоматов Cryptomat, при помощи которых можно будет покупать биткоины за гривны. Об этом сообщил Михаил Чобанян, основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA. По его словам, к концу года планируется установка около 150 Bitcoin-банкоматов по всей Украине. Он также отметил, что в стране наблюдается постоянный спрос со стороны предпринимателей на такой бизнес — покупку терминалов по продаже криптовалют.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали скандал с биржей BTC-E и рост безналичных платежей в Украине. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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