ТОП-5 новостей недели: скандал с биржей BTC-E и рост безналичных платежей в Украине

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Скандал с криптовалютной биржей BTC-E

На этой неделе внимание Bitcoin-сообщества было приковано к популярной криптовалютной бирже BTC-E. С 25 июля биржа перестала работать, что вначале объяснялось техническими работами на сайте. Однако уже через несколько дней появились новые подробности в этом деле. Как стало известно, в Греции был задержан Александр Винник, руководитель биржи BTC-E. По данным правоохранителей США, преступная организация, возглавляемая Винником, имела отношение к средствам, пропавшим после банкротства другой биржи — MtGox. Большая часть из украденных во время ее взлома биткоинов была переведена на кошельки, связанные с BTC-E.

В Украине выросло количество банковских карт и транзакций по ним

Об этом сообщил Украинский процессинговый центр (UPC). Количество карт банков-клиентов UPC увеличилось на 7%, а общее число транзакций по картам во втором квартале 2017 года выросло на 24%. Количество покупок, оплаченных с помощью платежных карт, увеличилось во втором квартале 2017 года на 42%. Тенденция к увеличению доли расчетов платежной картой от общего числа финансовых операций сохранилась и составила 62,4% от общего числа финансовых операций, что на 8% больше, чем во втором квартале 2016 года.

Депутаты намерены ужесточить правила беспошлинного ввоза

Депутаты предлагают изменить правила беспошлинной пересылки товаров из-за границы. Предлагается внести изменения, согласно которым товары на сумму до 150 евро, которые раньше можно было ввозить в Украину почтой без налогов и сборов раз в день, в случае принятия поправок, можно будет ввозить не чаще, чем раз в месяц. Все остальные товары предлагается оплачивать по полной.

Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты

Билл Гейтс лишился звания самого богатого человека планеты. Его место занял основатель и CEO компании-гиганта в сфере электронной коммерции Amazon Джефф Безос. Его состояние впервые оценивается в рекордные $90 млрд. Случилось это благодаря росту акций Amazon, который добавил к состоянию ее основателя $1,4 млрд. Впрочем, уже на следующий день все изменилось — Билл Гейтс снова занял свое привычное первое место в рейтинге.

В Украине уменьшилось количество случаев захвата наличных в банкоматах

Количество случаев кеш-треппинга (перехвата наличных) в украинских банкоматах упало в 8 раз по сравнению с первым полугодием 2016 года. Количество случаев кеш-треппинга сократилось с 468 до 66. Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Однако, несмотря на значительное уменьшение случаев мошенничества, кеш-треппинг продолжает лидировать в перечне банкоматных преступлений в Украине. Еще один вид банкоматного мошенничества – скимминг – остается на прежнем уровне.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали cashless-пространство в Киеве и возвращение Google Glass. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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