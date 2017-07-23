ТОП-5 новостей недели: cashless-пространство в Киеве и возвращение Google Glass

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

В Киеве появится Cashless-пространство

Компания Mastercard, Ощадбанк и «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) подписали Меморандум о сотрудничестве для развития безналичных расчетов. В рамках партнерства предпринимателей, работающих на территории выставочного центра, обеспечат платежными терминалами. Планируется также выпуск предоплаченных бесконтактных карт Mastercard от Ощадбанка для посетителей ВДНХ, обеспечение специальных предложений и вознаграждений за безналичные расчеты на территории комплекса. Кроме того, будет запущен чат-бот для продажи билетов в Facebook.

Фестивали продолжают внедрять безналичные платежи

Отныне расплачиваться за вход, еду и напитки посетители популярного фестиваля «Уличная еда» могут с помощью своей банковской карты или бесконтактного платежного инструмента. Это стало возможным благодаря партнерству фестиваля Ulichnaya Eda и компании Visa. К слову, все владельцы карт Visa могут воспользоваться приоритетным входом на территорию фестиваля и получить скидку 50% на входной билет.

Google Glass возвращаются

Google официально представил бизнес-версию своих известных смарт-очков Google Glass. Устройство уже доступно в сети партнеров компании. Два года назад Google объявил о прекращении продаж своих умных очков и с тех пор молчал о планах касательно дальнейшего развития продукта.

Украинские банки продолжают закрывать отделения

Во втором квартале количество отделений украинских банков сократилось на 167 единиц. Ощадбанк стал лидером среди украинских банков по темпам сокращения отделений. Так, с апреля по июнь текущего года сеть подразделений госбанка сократилась на 146 единиц.

В Украине запустили Facebook-бота для денежных переводов

Компания LeoGaming в партнерстве с Mastercard запустили LeoBot — платежного бота для Facebook Messenger. При помощи LeoBot можно в один клик осуществлять мобильные денежные переводы между карточными счетами украинских банков. Интеграция с платформой цифровых кошельков Masterpass дает возможность осуществить перевод через LeoBot, даже не держа платежную карту в руках.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали обвал криптовалют и приложение для туристов. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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