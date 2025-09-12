АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

11 вересня 2025 року Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції десятьом банківським установам України щодо кешбек-програм
Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.
Зазначається, що наразі банківський кешбек став одним із поширених інструментів стимулювання споживачів користуватися послугами певного банку, який має власні кешбек-програми, що функціонують як на постійній основі, так і в межах тимчасових маркетингових акцій.
Про наявність банківських пропозицій типу «кешбек» споживачі дізнаються, зокрема, зі сповіщень у мобільному додатку, реклами на офіційних вебсайтах, у соціальних мережах тощо. Комітет виявив випадки, коли такі повідомлення можуть не містити, зокрема, повної та/або точної інформації щодо умов, обмежень та винятків участі в зазначених програмах лояльності.
Відсутність у таких повідомленнях чіткої інформації про умови, обмеження чи винятки участі в кешбек-програмах може вводити споживачів в оману, внаслідок чого споживач може його не отримати. Тому забезпечення належного інформування про умови кешбек-програм є необхідним для прийняття споживачами обґрунтованого рішення щодо участі в таких програмах.
З метою недопущення випадків введення споживачів в оману АМКУ пропонує банківським установам зазначати у наведених повідомленнях повну/точну/правдиву інформацію щодо умов участі в кешбек-програмах, зокрема у частині наявності обмежень та/або винятків. Серед цих банків, які отримали рекомендації:
- АТ «Державний ощадний банк України»;
- АТ КБ «ПриватБанк»;
- АТ «Креді Агріколь Банк»;
- АТ «Південний»;
- АТ «ПУМБ»;
- АТ «Райффайзен Банк»;
- АТ «Сенс Банк»;
- АТ «Універсал Банк»;
- АКБ «Індустріалбанк»;
- ПАТ «МТБ Банк».
При цьому, така важлива інформація має поширюватися безпосередньо у тексті повідомлень, а у разі її великого обсягу банкам доцільно передбачати активне гіперпосилання або QR-код, за яким можливо здійснити перехід до конкретних умов, обмежень та/або винятків участі в таких програмах.
Також, пояснюють у пресслужбі АКМУ, у зв’язку зі зростанням попиту на здійснення оплати за товари шляхом післяплати, банкам доцільно зазначити у розділі, який стосується обмежень щодо участі в кешбек-програмах, інформацію, що розрахунки шляхом післяплати не підпадають під умови нарахування кешбеку (у разі наявності такої умови).
«Окремо банківським установам слід поширювати в доступний спосіб інформацію про суб’єктів господарювання, у яких можна придбати товар/замовити послугу тощо та отримати кешбек, — йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету. — Усі зазначені заходи сприятимуть забезпеченню добросовісної конкуренції на ринку банківських послуг».
У рекомендаціях Антимонопольний комітет України застерігає банківські установи від розміщення в інформаційних повідомленнях неповної та/або неточної інформації про умови, обмеження та винятки щодо участі в банківських програмах лояльності типу «кешбек».
Про результати розгляду рекомендацій банківські установи повинні повідомити Комітет у 30-денний строк з дня їх отримання.
