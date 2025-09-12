close-btn
PaySpaceMagazine

АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

12.09.2025 14:30
Николай Деркач

11 вересня 2025 року Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції десятьом банківським установам України щодо кешбек-програм

АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

Фото: chatgpt.com, amcu.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.

Зазначається, що наразі банківський кешбек став одним із поширених інструментів стимулювання споживачів користуватися послугами певного банку, який має власні кешбек-програми, що функціонують як на постійній основі, так і в межах тимчасових маркетингових акцій.

Про наявність банківських пропозицій типу «кешбек» споживачі дізнаються, зокрема, зі сповіщень у мобільному додатку, реклами на офіційних вебсайтах, у соціальних мережах тощо. Комітет виявив випадки, коли такі повідомлення можуть не містити, зокрема, повної та/або точної інформації щодо умов, обмежень та винятків участі в зазначених програмах лояльності.

Відсутність у таких повідомленнях чіткої інформації про умови, обмеження чи винятки участі в кешбек-програмах може вводити споживачів в оману, внаслідок чого споживач може його не отримати. Тому забезпечення належного інформування про умови кешбек-програм є необхідним для прийняття споживачами обґрунтованого рішення щодо участі в таких програмах.

З метою недопущення випадків введення споживачів в оману АМКУ пропонує банківським установам зазначати у наведених повідомленнях повну/точну/правдиву інформацію щодо умов участі в кешбек-програмах, зокрема у частині наявності обмежень та/або винятків. Серед цих банків, які отримали рекомендації:

  • АТ «Державний ощадний банк України»;
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «Креді Агріколь Банк»;
  • АТ «Південний»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «Сенс Банк»;
  • АТ «Універсал Банк»;
  • АКБ «Індустріалбанк»;
  • ПАТ «МТБ Банк».

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

При цьому, така важлива інформація має поширюватися безпосередньо у тексті повідомлень, а у разі її великого обсягу банкам доцільно передбачати активне гіперпосилання або QR-код, за яким можливо здійснити перехід до конкретних умов, обмежень та/або винятків участі в таких програмах.

Також, пояснюють у пресслужбі АКМУ, у зв’язку зі зростанням попиту на здійснення оплати за товари шляхом післяплати, банкам доцільно зазначити у розділі, який стосується обмежень щодо участі в кешбек-програмах, інформацію, що розрахунки шляхом післяплати не підпадають під умови нарахування кешбеку (у разі наявності такої умови).

«Окремо банківським установам слід поширювати в доступний спосіб інформацію про суб’єктів господарювання, у яких можна придбати товар/замовити послугу тощо та отримати кешбек, — йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету. — Усі зазначені заходи сприятимуть забезпеченню добросовісної конкуренції на ринку банківських послуг».

У рекомендаціях Антимонопольний комітет України застерігає банківські установи від розміщення в інформаційних повідомленнях неповної та/або неточної інформації про умови, обмеження та винятки щодо участі в банківських програмах лояльності типу «кешбек».

Про результати розгляду рекомендацій банківські установи повинні повідомити Комітет у 30-денний строк з дня їх отримання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

UGB презентував безбар’єрний банкомат

NovaPay призначив нового CEO

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Рубрики: БанкиНовостиПоследние новости финансовых технологий в Украине
google news
Новости по теме
UGB получил от ЕИБ €120 млн для поддержки украинского бизнеса 11.07.2025

UGB получил от ЕИБ €120 млн для поддержки украинского бизнеса
Monobank начал тестировать веб-версию собственного маркетплейса Market 09.07.2025

Monobank начал тестировать веб-версию собственного маркетплейса Market
По каким принципам украинцы выбирают банки в 2025: исследование ФГВФЛ 08.07.2025

По каким принципам украинцы выбирают банки в 2025: исследование ФГВФЛ
Сколько средств получил ФГВФЛ от продажи активов банков в ликвидации 07.07.2025

Сколько средств получил ФГВФЛ от продажи активов банков в ликвидации
CMO monobank Анатолий Рогальский покидает должность 06.07.2025

CMO monobank Анатолий Рогальский покидает должность
Ощадбанк выиграл апелляцию в России за активы в Крыму 03.07.2025

Ощадбанк выиграл апелляцию в России за активы в Крыму
Выбор редакции
Все
Как криптотрейдеры используют ИИ: обзор возможностей, рисков и сервисов
ТОП статей 11.07.2025

Как криптотрейдеры используют ИИ: обзор возможностей, рисков и сервисов

 Кто из финансовых компаний лишился права работать в Украине: самые громкие кейсы последних лет
ТОП статей 04.07.2025

Кто из финансовых компаний лишился права работать в Украине: самые громкие кейсы последних лет
Последние новости
Сегодня  14:30

28.08.2025  10:55

Как Moneyveo защищает данные клиентов

 28.07.2025  11:50

Мир звуков: как выбрать наушники, которые подойдут именно вам

 21.07.2025  19:05

Какой сервис возврата спреда безопасный

 11.07.2025  19:00

xAI Илона Маска представил Grok 4

 11.07.2025  16:00

На фоне стремительного роста Биткоина шорт-трейдеры потеряли более $1 млрд

 11.07.2025  14:00

Сеть «Аврора» открыла свой первый магазин в Бухаресте

 Все новости
credit link image
×
Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введите запрос выше и нажмите Enter для поиска.