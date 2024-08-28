close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ

28.08.2024 9:40
Дарія Шуть

В Украине продолжают выявлять связи владельцев финансовых компаний с россией и соответствующим образом реагировать на выявление таких фактов

НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о признании небезупречной деловой репутации ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ» и владельца существенного участия компании Штульберга Грегори Исааковича.

Так, Нацбанк получил подтверждение от украинской разведки относительно факта владения Штульберга российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЕФ-БАНК». К этому банку и всем другим, зарегистрированным или находящимся в РФ, были применены санкции сроком на 50 лет по решению СНБО Украины.

Читайте также: НБУ аннулировал лицензии пяти финучреждениям

Согласно действующему законодательству, информация о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других компаний, к которым среди прочего применены украинские санкции, является признаком его небезупречной деловой репутации. И соответственно является признаком небезупречной деловой репутации самой финкомпании.

НБУ осуществит дальнейшие действия в отношении ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ», связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа. Они вступают в силу со дня их принятия.

Напомним, из-за ряда прецедентов Нацбанк Украины решил проверить владельцев всех действующих финучреждений на наличие паспорта страны-агрессора. В ближайшие месяцы НБУ вместе с правоохранителями планирует проверки владельцев финансовых компаний, имеющих лицензии, на наличие российских паспортов через открытые и закрытые базы.

И уже вскоре после этого НБУ принял решение о признании небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в ООО «Тайм Кредит» Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО «Просто Позика» Манучарова Андрея Ивановича, а также самих компаний. Указанные лица предоставили недостоверную информацию, что они не имеют гражданства и налогового резидентства рф.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

НБУ планирует ослабить валютные ограничения: что изменится

НБУ проверит владельцев финкомпаний на наличие российских паспортов

НБУ хочет создать реестр «дропов»

Источник: НБУ

Рубрики: Война с РоссиейКомпанииНовостиПоследние новости финансовых технологий в УкраинеНБУ
Читайте нас в Telegram
google news
Новости по теме
Visa и Revolut запускают мгновенные международные переводы для бизнеса 28.08.2024

Visa и Revolut запускают мгновенные международные переводы для бизнеса
3 криптовалюты, которые стоит купить накануне финотчета Nvidia 27.08.2024

3 криптовалюты, которые стоит купить накануне финотчета Nvidia
Что будет с курсом гривны в ближайшие месяцы — аналитика 27.08.2024

Что будет с курсом гривны в ближайшие месяцы — аналитика
Бизнес может присоединиться к программе нацкэшбека через портал Дія 27.08.2024

Бизнес может присоединиться к программе нацкэшбека через портал Дія
НДУ впервые внес изменения в учетную систему долей ООО 27.08.2024

НДУ впервые внес изменения в учетную систему долей ООО
Кабмин будет наполнять бюджет за счет прибыли банков 27.08.2024

Кабмин будет наполнять бюджет за счет прибыли банков
Выбор редакции
Все
«Персонализация — must-have: как мы создаем уникальный опыт для каждого клиента», — директор по продажам NOVUS Дмитрий Москвичов
ТОП статей 27.08.2024

«Персонализация — must-have: как мы создаем уникальный опыт для каждого клиента», — директор по продажам NOVUS Дмитрий Москвичов

 Когда стоит продавать акции? Советы от инвестиционного эксперта Биржевого университета Никиты Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Когда стоит продавать акции? Советы от инвестиционного эксперта Биржевого университета Никиты Гуппала
Последние новости
Сегодня  10:20

Visa и Revolut запускают мгновенные международные переводы для бизнеса

 Сегодня  9:40

НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ

 27.08.2024  19:40

3 криптовалюты, которые стоит купить накануне финотчета Nvidia

 27.08.2024  19:00

Что будет с курсом гривны в ближайшие месяцы — аналитика

 27.08.2024  18:20

Бизнес может присоединиться к программе нацкэшбека через портал Дія

 27.08.2024  17:40

НДУ впервые внес изменения в учетную систему долей ООО

 27.08.2024  17:00

Кабмин будет наполнять бюджет за счет прибыли банков

 Все новости
credit link image