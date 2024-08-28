НБУ обнаружил у украинской финкомпании связи с РФ

В Украине продолжают выявлять связи владельцев финансовых компаний с россией и соответствующим образом реагировать на выявление таких фактов

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о признании небезупречной деловой репутации ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ» и владельца существенного участия компании Штульберга Грегори Исааковича.

Так, Нацбанк получил подтверждение от украинской разведки относительно факта владения Штульберга российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЕФ-БАНК». К этому банку и всем другим, зарегистрированным или находящимся в РФ, были применены санкции сроком на 50 лет по решению СНБО Украины.

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Согласно действующему законодательству, информация о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других компаний, к которым среди прочего применены украинские санкции, является признаком его небезупречной деловой репутации. И соответственно является признаком небезупречной деловой репутации самой финкомпании.

НБУ осуществит дальнейшие действия в отношении ООО «ЛИЗИНГ ТАЙМ», связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа. Они вступают в силу со дня их принятия.

Напомним, из-за ряда прецедентов Нацбанк Украины решил проверить владельцев всех действующих финучреждений на наличие паспорта страны-агрессора. В ближайшие месяцы НБУ вместе с правоохранителями планирует проверки владельцев финансовых компаний, имеющих лицензии, на наличие российских паспортов через открытые и закрытые базы.

И уже вскоре после этого НБУ принял решение о признании небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в ООО «Тайм Кредит» Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО «Просто Позика» Манучарова Андрея Ивановича, а также самих компаний. Указанные лица предоставили недостоверную информацию, что они не имеют гражданства и налогового резидентства рф.

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Источник: НБУ