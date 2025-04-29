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IFC та Ukrsibbank запускають програму для підтримки українського бізнесу

29.04.2025 10:10
Ольга Деркач
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Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Ukrsibbank оголосили про запуск нового механізму розподілу ризиків (RSF) на €66 мільйонів для фінансування середніх і великих компаній в Україні

IFC та Ukrsibbank запускають програму для підтримки українського бізнесу

IFC та Ukrsibbank запускають програму для підтримки українського бізнесу Фото: freepik.com

Мета — підтримати зростання бізнесу, створення робочих місць і забезпечення населення товарами та послугами, йдеться в пресрелізі на сайті банку.

Економіка України залишається стійкою, однак втратила виробничі потужності через розірвані ланцюги постачання, енергетичні проблеми та нестачу кадрів значні. За даними Світового банку (RDNA4), прямі збитки станом на кінець 2024 року оцінювалися в $176 млрд, економічні втрати — у $589 млрд, потреби на відбудову — у $524 млрд протягом наступного десятиліття.

Кредитування корпоративного сектору в Україні залишається обмеженим, особливо для компаній середньої капіталізації в критичних галузях. Механізм RSF дозволить Ukrsibbank наростити обсяги фінансування в агробізнесі, виробництві, торгівлі та логістиці.

Близько 20% портфеля RSF спрямовано на підтримку малих проєктів у сфері відновлюваної енергії та енергоефективності, що має допомогти Україні посилити енергетичну безпеку та скоротити викиди парникових газів на 34 080 тонн на рік.

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«Підтримуючи бізнес та підприємців, ми не просто фінансуємо проєкти. Ми інвестуємо в економічну стійкість України та впевненість українців у майбутньому. Співпраця з IFC дозволить більшій кількості компаній отримати доступ до кредитів. Завдяки новій програмі ми можемо зміцнити ключові сектори, бізнес та підприємців, які розвиваються та забезпечують енергетичну безпеку. Однак, це також має значний соціальний вплив, оскільки за кожним бізнесом стоять люди, робочі місця та громади. Тож разом із міжнародними партнерами, ми робимо внесок у сталий розвиток України», — сказав Лоран Дюпуш, голова Правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Згідно з угодою, IFC візьме на себе 50% кредитного ризику — до €33 мільйонів.

Поточна інвестиція в Ukrsibbank є шостою інвестицією IFC у розподіл ризиків у країні з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну і за очікуваннями дасть можливість видати мідкепам нових кредитів на суму близько $100 мільйонів доларів. Загалом передбачається, що програма RSF IFC в Україні згенерує приблизно $1 мільярд доларів нового фінансування для малого бізнесу та компаній середньої капіталізації.

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