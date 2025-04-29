Що буде з неплатоспроможними банками: озвучено стратегію ФГВФО

Стратегія Фонду гарантування вкладів – «врегульовувати» неплатоспроможні банки, а не ліквідовувати

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що у разі виведення банків із ринку через неплатоспроможність (з початку повномасштабного вторгнення з цієї причини розпочато ліквідацію 5 банків: АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «Комінвестбанк»), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завжди оголошує конкурс з метою знайти інвестора, готового прийняти активи і зобов’язання такого банку перед вкладниками і кредиторами.

«Як приклад – свіжий кейс АТ «Комінвестбанк». У нас було 4 учасники відкритого конкурсу з пошуку інвестора для виведення цього неплатоспроможного банку з ринку. Наявність потенційних інвесторів – хороший знак, адже він означає, що навіть під час війни банки розглядають для себе можливості розширення бізнесу, залучення нових клієнтів. Переможцем конкурсу визнали АТ «Асвіо Банк», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Укрінформ».

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Такий підхід дає можливість вкладникам швидше перейти на обслуговування до працюючого банку, а кредиторам – швидше отримати належну суму для задоволення кредиторських вимог. Відтак майже відразу «переданим» клієнтам може надаватися й інший спектр послуг, у тому числі нові кредити, тобто йдеться про переваги не тільки для вкладників і кредиторів, а й для приймаючого банку, і для Фонду.

«Це наша стратегія. Фонд більше не хоче «ліквідовувати», Фонд бажає «врегульовувати», — зауважила Ольга Білай.

За її словами, після передачі неплатоспроможного банку інвестору Фонд пильнує за належним виконанням зобов’язань з боку останнього та дотриманням прав вкладників, і у випадку з частковою передачею АТ «Комінвестбанк» зауважень до приймаючого банку немає. Водночас у ситуаціях, коли зауваження з’являються, допоможе звернення на «гарячу лінію» Фонду.

«У Фонді працює «гаряча лінія», куди вкладники можуть звертатися, якщо раптом не отримають належного реагування на свої заяви від приймаючого банку. Ми контролюємо, щоб усі права вкладників були захищені», — запевнила очільниця Фонду.

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