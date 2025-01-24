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Україна готова продати Sense Bank і частину «Укрнафти» — Мінекономіки

24.01.2025 19:20
Ольга Деркач
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Україна готова розглянути можливість продажу державного Sense Bank і приватизацію частини акцій «Укрнафти»

Україна готова продати Sense Bank і частину «Укрнафти» — Мінекономіки

Україна готова продати Sense Bank і частину «Укрнафти» — Мінекономіки Фото: freepik.com

Про це повідомила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю для Forbes.

За словами Свириденко, цього року під час економічного форуму в Давосі Україна представила чіткі та конкретні проєкти.

«Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки «Укрнафти», яка вкрай потребує модернізації», — сказала Свириденко.

Обговорення щодо «Укрнафти» перебуває на початковій стадії, зазначила Юлія Свириденко. Вона також повідомила, що уряд вивчає варіант передачі порту «Чорноморськ» у концесію в рамках державно-приватного партнерства.

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«Бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і від міжнародних інвесторів, — додала Свириденко. — Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок».

Хоча націоналізований Sense Bank викликає інтерес у низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів поки не спостерігається. Навіть Томаш Фіала, який відкрито заявляв про зацікавленість цим активом, наразі не зробив конкретної пропозиції. Ймовірно, державі також знадобиться час, щоб досягти готовності до продажу банку, що раніше належав Михайлу Фрідману та Петру Авену.

Нагадаємо, що група «ТАС» Сергія Тігіпка купує Ідея Банк. 18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група «ТАС» підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку Україна. Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». Базова сума угоди становитиме $34 млн.

Раніше ми писали, що Uklon можуть продати. До цього багато хто хотів придбати український сервіс Uklon, але їхні пропозиції не зацікавили власників. Однак в майбутньому це може змінитись.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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