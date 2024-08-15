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Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

15.08.2024 17:40
Микола Деркач
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У своєму нещодавньому звіті криптовалютна дослідницька компанія Kaiko звернула увагу спільноти на кризу ліквідності Біткоїна. Фірма додала, що ця проблема посилилася з моменту запуску спотових біткоїн-біржових ETF в США

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko Фото: pexels.com

Фрагментація ліквідності BTC

Аналітики Kaiko відзначили в звіті, що фрагментація ліквідності з часом дещо зменшилася, але вона була дуже помітною під час розпродажу минулого тижня, що призвело до того, що флагманська монета вперше з лютого опустилася нижче $50 тис. У Kaiko навели приклад Binance US, ціна BTC на якій відрізнялася від вартості на більш ліквідних платформах під час криптовалютного краху 5 серпня.

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

Крім того, у Kaiko зазначили, що коливання вартості, один з найкращих індикаторів ліквідності, має тенденцію до різкого зростання, коли ліквідність вичерпується під час розпродажів на ринку, подібних до того, що стався 5 серпня. Як і очікувалося, падіння Біткоїна збільшилося під час нещодавнього розпродажу і було більш вираженим на деяких біржах і торгових парах.

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

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Дослідницька компанія виявила, що японська торгова пара Zaif BTC-JPY зазнала найбільшого просідання в день розпродажу завдяки підвищенню ставки Банком Японії. Пара BTC-EUR від KuCoin зазнала схожого просідання, майже на 5,5% в той день. Цікаво, що пари стейблкоїнів у доларах США на Binance US та BitMEX, які зазвичай є найбільш ліквідними на криптовалютних біржах, зазнали значного зростання — понад 3%.

Ця криза ліквідності не тільки відрізняється на різних біржах, але й може варіюватися між різними торговими парами на одній біржі, кажуть у Kaiko. Наприклад, у березні ціна пари BTC-EUR на Coinbase, яка є менш ліквідною, ніж пара BTC-USD, значно відхилилася від більш широкого ринку після підвищеної ринкової активності.

Як спотові біткоїн-біржові ETF сприяли цій кризі ліквідності

Експерти Kaiko пояснили, що ліквідність на ринках BTC-USD все більше концентрується в робочі дні. Ця тенденція посилилася завдяки американським спотовим біткоїн-ETF, які зараз утримують значну частину циркулюючої пропозиції Біткоїна. На відміну від крипторинку, який торгується 24/7, ці спотові біткоін-ETF все ще належать до традиційних ринків, які закриваються на вихідних.

Дослідницька компанія зазначила, що це призводить до того, що розпродажі, які починаються в п’ятницю, погіршують невизначеність вихідних, тим самим посилюючи вплив на ціни. Іншими словами, ціни, як правило, падають нижче, ніж очікувалося, під час розпродажів на вихідних через меншу ліквідність.

Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

Хоча волатильність на вихідних, як стверджується, загалом знизилася з 2021 року, у Kaiko зазначили, що збільшення концентрації торгівлі в будні дні підвищило «ризик різких коливань цін на вихідних під час ринкового стресу». Дослідницька компанія підкреслила, що з моменту відкриття американського ринку в понеділок до закриття в п’ятницю минулого тижня BTC виріс на 14%.

Ціна BTC відступає від $60 000

Ціна BTC відступає від $60 000 Джерело: BTCUSD на Tradingview.com

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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