Біткоїн переживає кризу ліквідності — аналітики Kaiko

У своєму нещодавньому звіті криптовалютна дослідницька компанія Kaiko звернула увагу спільноти на кризу ліквідності Біткоїна. Фірма додала, що ця проблема посилилася з моменту запуску спотових біткоїн-біржових ETF в США

Фрагментація ліквідності BTC

Аналітики Kaiko відзначили в звіті, що фрагментація ліквідності з часом дещо зменшилася, але вона була дуже помітною під час розпродажу минулого тижня, що призвело до того, що флагманська монета вперше з лютого опустилася нижче $50 тис. У Kaiko навели приклад Binance US, ціна BTC на якій відрізнялася від вартості на більш ліквідних платформах під час криптовалютного краху 5 серпня.

Крім того, у Kaiko зазначили, що коливання вартості, один з найкращих індикаторів ліквідності, має тенденцію до різкого зростання, коли ліквідність вичерпується під час розпродажів на ринку, подібних до того, що стався 5 серпня. Як і очікувалося, падіння Біткоїна збільшилося під час нещодавнього розпродажу і було більш вираженим на деяких біржах і торгових парах.

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Дослідницька компанія виявила, що японська торгова пара Zaif BTC-JPY зазнала найбільшого просідання в день розпродажу завдяки підвищенню ставки Банком Японії. Пара BTC-EUR від KuCoin зазнала схожого просідання, майже на 5,5% в той день. Цікаво, що пари стейблкоїнів у доларах США на Binance US та BitMEX, які зазвичай є найбільш ліквідними на криптовалютних біржах, зазнали значного зростання — понад 3%.

Ця криза ліквідності не тільки відрізняється на різних біржах, але й може варіюватися між різними торговими парами на одній біржі, кажуть у Kaiko. Наприклад, у березні ціна пари BTC-EUR на Coinbase, яка є менш ліквідною, ніж пара BTC-USD, значно відхилилася від більш широкого ринку після підвищеної ринкової активності.

Як спотові біткоїн-біржові ETF сприяли цій кризі ліквідності

Експерти Kaiko пояснили, що ліквідність на ринках BTC-USD все більше концентрується в робочі дні. Ця тенденція посилилася завдяки американським спотовим біткоїн-ETF, які зараз утримують значну частину циркулюючої пропозиції Біткоїна. На відміну від крипторинку, який торгується 24/7, ці спотові біткоін-ETF все ще належать до традиційних ринків, які закриваються на вихідних.

Дослідницька компанія зазначила, що це призводить до того, що розпродажі, які починаються в п’ятницю, погіршують невизначеність вихідних, тим самим посилюючи вплив на ціни. Іншими словами, ціни, як правило, падають нижче, ніж очікувалося, під час розпродажів на вихідних через меншу ліквідність.

Хоча волатильність на вихідних, як стверджується, загалом знизилася з 2021 року, у Kaiko зазначили, що збільшення концентрації торгівлі в будні дні підвищило «ризик різких коливань цін на вихідних під час ринкового стресу». Дослідницька компанія підкреслила, що з моменту відкриття американського ринку в понеділок до закриття в п’ятницю минулого тижня BTC виріс на 14%.

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