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Генеральна директорка «Смарт-Холдингу» пішла з посади

11.09.2024 9:40
Ольга Деркач
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Генеральна директорка однієї з найбільших в Україні промислово-інвестиційних груп «Смарт-Холдинг» Юлія Кірʼянова залишає свою посаду

Генеральна директорка «Смарт-Холдингу» пішла з посади

Генеральна директорка «Смарт-Холдингу» пішла з посади Фото: facebook.com/julia.kiryanova.77

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

«Я прийняла рішення залишити позицію СЕО Смарт-Холдинг та вийти з групи. Рішення виважене та свідоме, — написала Кірʼянова. — Я вважаю для себе цей етап життя завершеним, гідно та чесно. Я можу передати групу в стабільному стані з дуже цікавими перспективами».

Вона додала, що команді Смарт вдалося зберегти операційну діяльність і ключовий персонал, сплачувати податки, працювати над репутаційними питаннями, налагоджувати міжнародні контакти, підтримувати гуманітарні ініціативи та розробляти нові проєкти.

«Пишу і пишаюся командою Смарту! Моя вдячність всій команді, яка стала для мене родиною, за всі можливості щодо розвитку, за довіру», — додала Кірʼянова.

Юлія Кірʼянова обіймає посаду генеральної директорки ТОВ «Смарт-Холдинг» з серпня 2021 року. До цього працювала на позиціях першої заступниці генерального директора та фінансового директора ТОВ «Смарт-Холдинг» з жовтня 2015 року. Раніше, з квітня 2011 року, була фінансовою директоркою ПрАТ «Смарт-Холдинг».

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У період 2008-2011 рр. обіймала посаду фінансової директорки ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдинг». З 2005 по 2008 рр. працювала менеджером казначейства у ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент». У 1996-2005 рр. займала різні посади в українському дочірньому банку ING Bank (The Netherlands).

Має ступінь бакалавра фінансів від Національної академії управління при Президентові України (1998) та ступінь MBA від The Open University, Великобританія (2008).

Нагадаємо, що генеральний директор lifecell пішов з посади. Ісмет Язиджи повідомляв, що планує залишити посаду після завершення угоди з продажу компанії. Він зазначив, що в ході попередніх переговорів з потенційним покупцем виявилися розбіжності у баченні подальшого розвитку компанії та умовах співпраці, що вплинуло на його небажання працювати з новими власниками.

Раніше ми писали, що голову Укренерго Кудрицького звільнили з посади. Четверо з шести членів наглядової ради Укренерго ухвалили рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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