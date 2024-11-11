Люди, ефективність та легка фіксація домовленостей: підсумки форуму «Бізнес без Паперу»

Під час V форуму «Бізнес без Паперу» українські компанії об’єдналися для обговорення законодавчих змін, нових інструментів та обміну досвідом. Головною темою щорічного Форуму стали цінності, які об’єднують бізнес-спільноту. Саме вони мотивують рухати цифровізацію вперед та утримувати конкурентні позиції на ринку

Рекордна кількість учасників — близько 700 людей, зібралися у Києві 8 листопада. Серед них — представники держави, лідери думок та провідні спеціалісти компаній з різних галузей. Вони зустрілися для обміну цифровими практиками. Обговорили впровадження електронного документообігу, цифровізацію кадрових процесів, онлайн-підписання контрактів, переведення в діджитал бізнес-процесів мереж, використання програмних РРО та перспективи електронних ТТН.

Оксана Ферчук, радниця патронатної служби Міністерства Оборони України, розпочала форум із розповіді, про те, як українська армія будує цифрове ядро для управління оборонними ресурсами. А також зменшує кількість паперових процесів та автоматизує їх:

«Уявіть собі підприємство на 800 000 людей, де ніколи не працювали з цифровими інструментами. Немає Центрів обробки даних, мереж, ІТ-систем, комп’ютерів, немає ІТ. Все паперове, а ще інколи таємне. А зараз, це вже злагоджений механізм. В стані війни ми не маємо часу на повільне покращення. Ми шукаємо та впроваджуємо цифрові інструменти, які зроблять прорив. Нададуть Україні потрібну перевагу задля перемоги та побудови ефективних Сил Оборони».

Легка та швидка фіксація домовленостей — це те, що у фокусі українського бізнесу сьогодні. Адже за даними консалтингово-аудиторської компанії «Делойт», нові цифрові підходи у роботі дозволяють збільшити дохідність компанії на 9% та ефективність на 7%.

«Спростити один етап у наявному бізнес-процесі буває важче, ніж підійти до змін екосистемно. Трансформуйте процес від самого початку і до кінця. Від укладання договору, внесення редагувань, погодження, до відправлення їх на зберігання. Саме в такому випадку буде легко та просто цифровізувати підтвердження домовленостей та фіксувати угоди у кілька кліків», — зазначив Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно».

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Тенденції впровадження нових технологій та заощадження ресурсів формують пріоритети для бізнесу. Навіть стають фундаментом для стратегій на наступний рік. Адже саме такий підхід дозволяє залишатися конкурентоспроможними на ринку та адаптуватися до нових реалій.

Ірина Яблонська, керівниця проєкту ЕДО у ТОВ «ТАС АГРО», поділилася досвідом про те, як нести цифровізацію в агросектор:

«Діджиталізація зовнішніх процесів і процедур компанії робить ведення бізнесу більш ефективним. Ми прагнемо зменшити високі витрати ресурсів на підписання, погодження та пошук документів. Сьогодні в цифрові сервіси вже переведено 30 типів документів та 1500 контрагентів. Завдяки цьому компанії вдалося заощадити понад 3 млн грн за рік. Далі у планах — впровадження електронної ТТН, переведення кадрового діловодства в ЕДО та автоматизована процедура закупівель».

Оптимізація робочого часу працівників є ще одним важливим напрямом докладання зусиль сьогодні. Адже люди та час — невідновлювальні ресурси. Так, компанія iPay.ua змогла скоротити час підписання договорів з 1 місяця до 2 робочих днів та перевести понад 80% документів у цифровий вигляд. Ольга Неділько, виконавча директорка iPay.ua, розповіла про свій шлях до цифровізації:

«Оптимізація часу на критичних етапах бізнес-процесів може суттєво вплинути на загальну ефективність компанії. Перехід на цифровий формат дозволив вийти на новий рівень контролю та прозорості для всієї команди. А також на 11% збільшити прибуток компанії та зменшити навантаження на людей. Вивільнені ресурси спрямовуємо на інновації».

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Важливе збереження ресурсів і для великої мережі, яка обслуговує понад 3 мільйони клієнтів. Іван Чивкін, директор з операцій та розвитку мережі «Антошка», у своїй доповіді наголосив:

«Цифровізація — це однозначно командна робота. Перед тим, як розпочати перехід від залізних кас до програмних РРО, ми залучили всі департаменти до обговорення. Сьогодні 100% магазинів мережі використовують ПРРО. Це дозволило оптимізувати 1 млн грн витрат на рік».

Цьогоріч Форум «Бізнес без Паперу» мав благодійну мету — спільний збір із гуманітарним Фондом Сергія Притули на відновлення житла родини Трофименків з Київської області, яке зруйнували окупанти на початку повномасштабного вторгнення.

Увесь прибуток від продажу квитків на Форум, благодійного розіграшу та аукціону, що відбулися під часу заходу, піде на купівлю модульного будиночка. Вдалося зібрати понад 612 000 гривень.

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